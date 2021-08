El Costa del Sol vuelve a la pista (18:30)

Estos días tiene lugar el estreno del I Torneo de Balonmano Costa del Sol – Trofeo Villa de Frigiliana, una apuesta contundente de la Diputación de Málaga tras el gran éxito del de baloncesto, ya una cita ineludible cada verano. El primero de la historia cuenta con un cartel de mucho nivel. El anfitrión será el Costa del Sol Málaga y los invitados el CBM Elche VisitElche.com y el BM Morvedre. El Pabellón Municipal Villa de Frigiliana acogerá del 20 al 22 de agosto esta competición, en formato triangular, que cuenta con la colaboración de Coca Cola. La entrada es gratuita, pudiendo verse los partidos también en directo por streaming en el canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano.

El equipo malagueño, que estrenará la camiseta con la nueva imagen de la Diputación de Málaga como patrocinador principal, vuelve a la pista 83 días después. Tras una temporada histórica con tres títulos llega la campaña 2021/22 en la que el listón de la exigencia sube otro peldaño. Suso Gallardo podrá contar con todas sus jugadoras, incluidas Merche Castellanos y Sole López, que llevan varios entrenamientos con sus compañeras después de volver de los Juegos Olímpicos con las Guerreras.

El Costa del Sol Málaga abrirá el I Torneo de Balonmano Costa del Sol – Trofeo Villa de Frigiliana con el mismo equipo que cerró la mágica pasada temporada. Un duelo por todo lo alto entre los dos últimos campeones de la Copa de la Reina. Las malagueñas se medirán este viernes a las 18:30 horas al CBM Elche VisitElche.com, que llegó a la provincia este jueves para hacer su primer entrenamiento. El sábado, las ilicitanas volverán a saltar a pista para medirse al BM Morvedre. Y ahí terminarán su participación. La cerrarán las anfitrionas con las valencianas a las 11:00 horas, cuando ya se conocerá el campeón de esta primera edición.

Merche Castellanos: "Los Juegos Olímpicos eran el sueño de mi vida"

Una de las que regresó esta semana es Merche Castellanos, que se dirige hacia su segundo año en el Costa del Sol Málaga. Y está en uno de los mejores momentos de su carrera. “Un verano atípico, pero muy bonito y especial. El verano soñado, ha sido perfecto”, cuenta la portera, que tuvo el privilegio de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio: “La entrada en la Villa fue super espectacular, iba todo el rato mirando a los deportistas. Era el sueño de mi vida y por suerte lo he cumplido. Me quedo con un millón de recuerdos. Conocimos de la delegación española a bastantes, coincidíamos mucho con los tenistas, con las chicas y los chicos de baloncesto... Veíamos a mucha gente, pero con el tema del COVID-19 no puedes hacer mucha amistad con nadie”.

Ahora toca comenzar otro curso con el equipo malagueño y sin apenas tiempo para resetear. “Vienes mucho más preparada. Tienes la preparación de los Juegos, los Juegos y ahora la pretemporada. Es volver a empezar, pero con muchas ganas. Al final cuando no tienes mucho descanso físicamente y psicológicamente lo notas, pero no lo pienso. Estoy centrada en el equipo, en empezar bien y ya está”, explica la manchega, que habla sobre esta preparación: “Empezamos fuerte la temporada, pero ya está. Han tocado dos de los mejores equipos al principio y ya está. Puede ser bueno, puede ser malo, pero nosotras tenemos que hacerlo lo mejor posible en pretemporada y empezar fuerte. Mis compañeras están muy metidas, preparadas y con muchas ganas seguro después de la temporada pasada”.