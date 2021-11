El UMA Antequera busca levantarse en Zaragoza (19:00)

El BeSoccer CD UMA Antequera prosigue con su camino en la Segunda División del fútbol sala nacional. Este sábado 13 de noviembre, en su parada en Zaragoza, espera subirse al tren de la victoria de forma definitiva y permanecer en él el mayor tiempo posible. El pasado martes estuvo a punto de cogerlo, pero pasó de de largo por Talavera de la Reina. Un tanto de Buitre, a falta de 25 segundos, dejó sin los tres puntos a la formación dirigida por Tete. Una acción desafortunada que privó de haber logrado la recompensa total a una actuación muy seria en todas las facetas del juego. Encajar goles y perder una ventaja en el marcador, como ocurrió recientemente, no hizo perder ni un ápice de atención ni competitividad a unos jugadores centrados únicamente en ganar. Los tres puntos se escaparon al final, sin embargo, los errores se van minimizando y las fortalezas del grupo brillan más sobre el 40x20.

La segunda prueba de nivel de esta semana depara un duelo con Full Energía Zaragoza que se encuentra en un estado de forma espectacular y, lo que es más destacable, le acompañan los resultados. Se encuentra en la cuarta plaza de la clasificación con 19 puntos en 10 jornadas y aún no ha cedido ninguna derrota como local en el Pabellón La Granja. El plantel verde aspira al ser el primero en superar a este conjunto con mucha pegada y experiencia y sumar un triunfo de calidad con el que pueda subir algunos puestos en la clasificación acercándose lo más posible a la zona de play off de ascenso. A partir de las 19:00 horas, el balón va a rodar en la pista en un compromiso correspondiente a la undécima fecha del campeonato liguero.

No pasa desapercibido para el preparador malagueño el alto nivel exhibido por el conjunto maño en el primer tramo del torneo doméstico. “Colo Colo es un equipo que está teniendo unos grandes resultados, la clasificación así lo demuestra. Hay un trabajo detrás con jugadores experimentados como Nano Modrego, Carlos García y Muniesa que conocen al dedillo la categoría. Tenemos un difícil examen”. Asimismo, Tete comenta la principal dificultad que le depara el choque. “Un equipo al que conocemos todos. Juega con esa zona 2:2 y es la típica defensa que si no la trabajas bien y te adaptas a ella, se te atraganta. Un partido muy difícil. Venimos de empatar en Talavera y la lástima fue el partido que perdimos como local la jornada pasada. Fuera de casa estamos siendo bastante regulares y hay que seguir en esa dinámica. El equipo está trabajando muy bien, vamos corrigiendo los pequeños errores que tenemos, pero, en líneas generales, muy contento con el rendimiento que estamos teniendo a domicilio y esperemos continuar con la misma trayectoria y racha”.

Varios factores deben unirse para ganar un encuentro y, en especial, hay uno que no termina de acompañar a los guerreros universitarios como quedó demostrado en Talavera con ese gol a escasos segundos de la conclusión. “Además de trabajar bien, en cualquier deporte, te tiene que acompañar un poco la suerte. Si es cierto que ha habido partidos en los que la fortuna no nos ha sonreído. Lo importante es que el equipo está trabajando bien, está cada vez más seguro y nos encontramos en una Liga muy complicada. Así lo demuestra la clasificación. Tenemos el play off a dos puntos y el descenso a dos. Eso significa que hay una igualdad tremenda y ya lo dijimos al principio de temporada, cuando empezamos, que era la Segunda División más dura de los últimos años y se está demostrando. Exceptuando al Noia que se ha escapado un poco, el resto estamos en un pañuelo y tenemos que seguir trabajando. Estoy seguro que los resultados van a llegar y, en el momento que ganemos dos o tres partidos consecutivos, vamos a ir para arriba”.