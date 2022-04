Derbi andaluz con sabor a play off para el UMA Antequera (18:30)

Vuelta a la competición con un derbi andaluz en El Ejido. El BeSoccer CD UMA Antequera está a un solo paso de conseguir la clasificación al play off y, de esa forma, cumplir con su cometido con varias jornadas de margen. Todo pasa por ganar a domicilio al Inagroup CD El Ejido en un envite que se disputa este sábado 9 de abril, a las 18:30 horas, en el Pabellón Municipal de esta localidad almeriense. Una victoria trae consigo una recompensa muy valiosa, en cambio, un empate o una derrota la aplazarían una semana más. Dos equipos que llegan en una excelente dinámica y que coinciden en dar su mejor nivel cuando actúan de local. Esa fortaleza como anfitriones les ha colocado en un puesto privilegiado en la clasificación. El plantel verde es tercero con 55 puntos y el celeste quinto con 46.

El Inagroup CD El Ejido estuvo muy cerca de dar el salto a la máxima categoría del fútbol sala nacional la pasada campaña. Se quedó a unos instantes de lograrlo en la segunda cita de la final de la fase de ascenso ante Manzanares y terminó por caer en la tercera. Una vez encajado el hecho de no subir, volvió a conformar una plantilla de máximo nivel con jugadores que marcan la diferencia. A destacar la figura de José Mario con una capacidad tremenda para desequilibrar en acciones uno contra uno y acertar de cara a portería con un potente disparo con ambas piernas. En 29 partidos, ha marcado 23 goles. Dani Colorado, con 20 tantos, es otra de las principales armas ofensivas. José Fernández dirige a un bloque sólido que está manteniendo una buena racha de resultados a pesar de perder con Full Energía Zaragoza (3-2) antes del parón.

El conjunto antequerano encara el duelo regional de este sábado siendo consciente de lo que hay en juego. “Después de este último parón, nos queda lo más difícil, lo más bonito y hay que estar preparados. Afrontamos las últimas cinco jornadas con la ilusión de seguir en los puestos de arriba y con ganas de certificar nuestra participación en el play off. Un rival que nos lo va a poner muy complicado. Ejido está metido en la zona de la fase de ascenso y podemos decir que es lo más semejante a un partido de play off que nos vamos a encontrar de aquí a final de temporada contando, también, que jugamos con Peñíscola. Un equipo que compite muy bien, tiene siete u ocho jugadores destacados de la categoría y un adversario que la pasada campaña no subió a Primera División por segundos. Se está jugando también jugar el play off y va a ser un choque complejo”, expone el entrenador.

Tete tiene bien detectados los puntos fuertes de su contrincante para que sus guerreros universitarios puedan contrarrestarlos. “Un partido muy difícil porque Ejido se juega, también, muchísimo. Un equipo muy bien trabajado que compite muy bien con jugadores top. Nosotros estamos bien. El último encuentro lo ganamos en una pista complicada y a ver cómo afrontamos el sprint final”. Asimismo, el técnico resalta la importancia de darlo todo sobre el 40x20. “Tenemos un choque que se podría dar en el play off y debemos afrontarlo como el resto de los envites de esta temporada que consiste en salir a competir y, si no estamos enchufados en defensa, nos va a pasar por encima y en el envite de ida se demostró. Lo teníamos totalmente controlado y, en dos chispazos, nos lo levantó y logramos un empate (3-3) que nos supo a poco. Está arriba porque compite bien y no deja relajarte ni un segundo”.