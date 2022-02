El Iberoquinoa Antequera busca resurgir en Logroño (20:45)

Ha sido la mayor alegría de la temporada para el Iberoquinoa Antequera. La única victoria que luce en su casillero se produjo ante BM Logroño La Rioja. Si bien es cierto que el cuadro antequerano ha merecido más, la realidad es que los dos puntos obtenidos hasta la fecha fue ante uno de los rivales más complicados de la categoría, que ostenta la quinta plaza pero se encuentra en ese pelotón que opta a la segunda posición y que quiere seguir haciéndose fuerte en casa para no perder la estela del subcampeonato. Y este viernes, a las 20:45 horas, se disputará el choque de vuelta entre ambos conjuntos, con el equipo verde buscando volver a dar la campanada.

El cuadro riojano ha caído en sus dos últimos partidos, en sus visitas a Cangas y Barcelona, y quiere mantenerse inexpugnable en casa, donde solo el cuadro barcelonista en la jornada inaugural ha logrado sumar puntos, el resto se los ha quedado el cuadro local, que cuenta con un amplio abanico ofensivo, donde destacan Agustín Casado y Leonardo Dutra, siendo el segundo equipo más goleador de la Asobal.Y ahí debe radicar el arma del Iberoquinoa Antequera si quiere volver a dar la campanada ante el BM Logroño, en hacerse fuertes en defensa y no conceder goles. Si los hombres de Lorenzo Ruiz son capaces de ser fuertes atrás y logran salir al contragolpe podrán sumar posibilidades de llegar en partido a los minutos finales, al tramo decisivo del choque, y optar a una victoria que de un espaldarazo a su temporada.

Fernando Moreno: “Debemos estar serios y minimizar errores”

El extremo del Iberoquinoa Antequera Fernando Moreno sabe de la dificultad que supone repetir triunfo ante el equipo riojano: “Es una salida complicada, vamos a casa de uno de los mejores equipos de la liga y es un gran equipo, con grandes jugadores, que seguro nos van a poner las cosas muy difíciles. La sorpresa pasa por hacer nosotros un gran partido, estar serios, minimizar errores, tanto en defensa como en ataque, perdiendo las mínimas bolas posibles y estando más acertados de cara a gol que el pasado fin de semana. Si hacemos un partido así de serio podremos estar ahí para llevarnos los puntos”.

Para el jugador antequerano, la clave del choque estará en evitar las desconexiones que sufre el equipo en algunas fases de los partidos. “Jugar contra un equipo así te lleva a hacer errores. Pero debemos estar en el partido de tú a tú, no dejarnos ir en el marcador y no bajar los brazos, jugar balón a balón, defensa a defensa. No tenemos otra, intentar de tratarlos de tú a tú”, explica Fernando Moreno.