El Marbella tiene un duelo importante este domingo a las 17:00 en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. A la Costa del Sol llega el Cádiz B, uno de los conjuntos más en forma del Grupo IV de Segunda División B. El filial gaditano marcha en tercera plaza, por la quinta de los malagueños. Los blanquillos llegan después de cosechar la primera derrota de la temporada frente al Tamaraceite, que casualmente es cuarto, por lo que es importante ver cómo se recupera el conjunto malagueño. Aunque aún es pronto, se jugaron sólo tres duelos, es un partido importante para medir aspiraciones.

"Tendremos un buen rival enfrente con el mismo grupo de jugadores de la temporada pasada. Tienen buenas individualidades y como colectivo son agresivos con balón", decía José Manuel Aira en rueda de prensa: "Necesitamos ser nosotros mismos, ser valientes para jugar en campo contrario y ser muy intensos en cada situación del duelo, para que el partido transcurra por donde nosotros queremos. El equipo ha reaccionado bien, hemos corregido cosas y falta que llegue el domingo para ponerlas en práctica".

El entrenador del equipo malagueño hablaba de lo que tiene entre manos. "Tenemos una plantilla competitiva, con perfiles distintos y con soluciones. Seguro que la solución que elijamos va a dar un grandísimo nivel y a competir bien", aseguraba el técnico, que era cuestionado por el debate en la portería con la recuperación de Herrero: "Son dos porteros importantes para la categoría y su rendimiento está ahí y tomaremos la decisión que creamos mejor".

Sobre cómo va la temporada también hacía su análisis. "No tenemos problemas defensivos. Dos goles han llegado de penalti, y al tercero del otro día no le doy importancia porque es un gol en el minuto 92 con el equipo volcado. Sí analizo el primero que nos marcaron, que es el único en el que nos hemos equivocado", decía sobre el duelo en tierras canarias, mientras se reafirmaba: "Creo que nos equivocamos si decimos que tenemos problemas defensivos. El equipo muestra seguridad en todo lo que hace, se han corregido detalles que en pretemporada nos hacían daño aunque todavía tenemos margen de mejora". Cerró la comparecencia hablando sobre el fichaje de Ferddy Roca. "Ya tenemos la plantilla cerrada, pero será muy precipitado que juegue porque no conoce a los compañeros y necesita ese periodo de adaptación", remachaba.