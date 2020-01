La LEB Plata vuelve tras el parón navideño para el CB Marbella, que se desplazará este próximo sábado 4 de enero al Pabellón Alameda de Morón de la Frontera para hacer frente al CB Morón. Los moronenses, que empezaron la temporada copando los puestos altos de la clasificación, se encuentran a un solo triunfo de los azulones, tras una racha de cuatro derrotas seguidas que les ha condenado a no estar de momento en el corte por el ascenso.

El partido de la primera vuelta se lo llevaron los de Antonio López por 62-72, en un encuentro en el que los 20 puntos de Adri Fuentes y los 18 de Taylor Cameron no fueron suficientes para tumbar al CB Morón. Bien es cierto que a día de hoy los marbellíes son un equipo más entero y maduro con las incorporaciones de última hora, además de que llega con nuevo entrenador y quiere hacer bueno el dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura'.

No será sencillo por muchos factores. El primero, porque el CB Morón atesora mucha experiencia en la competición, con jugadores de una calidad más que contrastada en LEB Plata, como son José Carlos Marco, además ex ACB, Guillermo Corrales (LEB Oro), Diego Gallardo, Ángel Vázquez o Josh Steel (LEB Oro). Por otro lado, si hay que dejar claro qué afición es más fiel a su equipo, es de recibo mencionar que lo de la hinchada de Morón es espectacular. Ya no solo en el Alameda, donde cada fin de semana se viven llenos hasta la bandera, sino también en los desplazamientos. En Marbella, alrededor de 200 aficionados dando color al Carlos Cabezas. Además, por si fuera poco, reencuentro de José Alberto Jiménez y Taylor Cameron con la que fue su casa durante algunas temporadas, algo que dará aún más valor a la visita del CB Marbella al Alameda.

No estarán solos los azulones, ya que son muchos los aficionados que han pedido al club reserva de entradas para dicho encuentro, que se desplazarán tanto en el autobús que se tiene pensado fletar hasta Sevilla como por los que se desplazarán en sus coches particulares aprovechando las fiestas navideñas. Así, el encuentro lo tiene todo para ser una gran fiesta del baloncesto andaluz en la LEB Plata. El equipo viajará desde mediodía del sábado hasta Morón de la Frontera para llegar a las 16:30, regresando a Marbella tras el encuentro, que se disputará a las 18:00 horas.