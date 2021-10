El UMA Antequera busca resarcirse en Móstoles (18:30)

Al BeSoccer CD UMA Antequera le toca recuperar la dirección adecuada por la categoría de plata. Este sábado 16 de octubre, a las 18:30 horas, se detiene en Móstoles para cambiar de rumbo y regresar a la senda del triunfo. En los dos últimos partidos, Alzira y Ceuta, acumula dos derrotas que quiere dejar atrás en este nuevo compromiso liguero que cierra una semana con tres encuentros en siete días. Hace dos temporadas, en la 2019/2020, el plantel verde visitó el Polideportivo Municipal Villafontana de la localidad madrileña obteniendo un empate (2-2). Ya comprobó la complejidad de salir con algo positivo de esta pista y, por ello, debe encontrar el equilibrio necesario tanto en ataque como en defensa para contrarrestar a su oponente.

Ciudad de Móstoles FS, bajo la dirección de Santa está tratando de asentarse en Segunda División como un equipo regular en su rendimiento, pero en especial, haciéndose fuerte en su pista. En las primeras seis jornadas de Liga, en tres de ellas como local, cuenta con un empate con Bisontes Castellón (1-1), una derrota contra Noia (3-8) y una victoria ante Mengíbar (3-2). Fuera de casa, por otro lado, fue capaz de empatar en el debut en Ceuta (4-4), ganar al filial de Movistar Inter FS (3-5) y perder, este martes 12 de octubre, en Zaragoza (6-3). En la clasificación, con 8 puntos, se sitúa solo uno por detrás de un conjunto antequerano con un envite menos. A jugadores conocedores de la competición se le sumaron, en verano, Otero y Jorge Lázaro que lograron el curso pasado el ascenso a Primera División con Manzanares.

En el fútbol sala y, el deporte en general, hay que manejar la alternancia de rachas de resultados. Unas a favor y otras en contra, por lo que se intenta que las primeras se alarguen más en el tiempo que las segunda. En esta labor de superar lo realizado recientemente se encuentra la formación de JTete. “Creo que el equipo no ha hecho méritos para encajar estas dos derrotas. No te voy a decir de ganar los dos partidos, no es así tampoco; pero el conjunto, para llevar dos encuentros perdidos de forma consecutiva, no ha estado tan mal. Debemos aprender de esta situación, nos va a hacer más fuertes y, en el momento que volvamos a la senda de los triunfos, vamos a ser ese plantel que enamoró en las primeras jornadas”, pormenoriza.

Un encuentro el pasado 9 de octubre en Alzira, otro el martes 12 en el Argüelles con la Unión África Ceutí y ahora otro más este sábado 16 en Móstoles. Por lo tanto, la preparación del equipo cambia por completo. “Lo primordial es el descanso de los jugadores, recuperar a los que están tocados y, sobre todo, no acumular minutos ni cargas excesivas, porque necesitamos que estén frescos para el partido del sábado. Hemos podido hacer solamente dos sesiones. El equipo está a un buen nivel físico y con unas ganas enormes de revertir la situación. Móstoles es un equipo que trabaja muy bien de cuatro, tiene un entrenador muy experto en la categoría como Santa y seguro que nos lo pondrá muy difícil; nosotros también se lo se lo complicaremos a ellos que es lo importante”, describe el entrenador malagueño.

La baja de Conejo, el excelente portero de Coín, es la única de una escuadra centrada en lo que tiene que hacer sobre el 40x20 para recuperar la alegría que aporta una victoria en Liga. “Lo esencial es cambiar la dinámica y lo más rápido, para ello, es el partido de Móstoles. Tenemos que ir a por todas. El equipo está concienciado de que puede ganar allí, que no va a ser fácil como en ninguna pista. Ya estamos viendo los resultados que se están dando y ganar a domicilio es muy complicado. Sabemos de la dificultad y estamos mentalizando a los jugadores de lo que nos vamos a encontrar y con muchas ganas de cambiar la dinámica perdedora por una ganadora de nuevo”, especifica Tete.