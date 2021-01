El CB Marbella completa este fin de semana en Madrid la primera vuelta de la LEB Plata. Con dos semanas de retraso por los positivos COVID-19 del equipo madrileño, los azulones se presentan este domingo en el Pabellón Antela Parada para intentar sumar un nuevo triunfo que le siga manteniendo en la zona alta de la tabla. No será fácil el encuentro tras una semana sin competir por el aplazamiento también ante Círculo Gijón Baloncesto, por lo que habrá que andarse con ojo en la visita a la capital de España y no fiarse de las dinámicas de los equipos.

El NCS Alcobendas lleva tres derrotas seguidas, pero no es un dato en el que haya que fijarse. Eso sí, de los cuatro triunfos que han conseguido hasta la fecha tres han sido contra equipos de la zona noble, como Innova Chef Zamora, Grupo Alega Cantabria, y Círculo Gijón, precisamente tres de los rivales a los que no ha conseguido tumbar el CB Marbella en la primera vuelta. No se le da mal competir contra los 'gallitos' del grupo y este dato tiene que mantener en alerta a la plantilla de Rafa Piña. El técnico marbellí reconoce que "no sabemos si el parón ha sido bueno o malo para el equipo. Eso lo sabremos el domingo en el partido. Está claro que hemos podido entrenar más, recuperar jugadores tocados… pero nos ha faltado competir en las últimas semanas y eso se nota". Así, ganar fuera tiene muchísima importancia y con esa idea se viaja a Alcobendas. "Este año está la cosa más igualada que nunca y ganar fuera puede tener una doble importancia. Además, todos podemos ganar a todos, pero también perder con todos", añadía.

Especial atención a Jorge Parra (13 puntos por partido), Jorge Tejera (11.2), Jahvaughn Powell Powell (11.8) y Filip Krajina (10.5), que son los pilares ofensivos del equipo entrenado por José Antonio Ramírez. En la faceta reboteadora, los Kenan Karahodzic, Devin Wright y compañía tendrán que competir precisamente con Krajina, que con 6.6 rechaces por encuentro es el máximo exponente de su equipo.

En el CB Marbella estarán todos los jugadores disponibles, incluso Pablo Sánchez, que viajará con la expedición el sábado a mediodía. El equipo, en esta situación tan complicada de pandemia, estará en la capital de España el menor tiempo posible, llegando a su destino el sábado noche para cenar y descansar y a la mañana siguiente desplazarse al pabellón del encuentro evitando en todo momento el contacto con gente ajena a la burbuja.