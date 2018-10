El insistente Juanra

La insistencia en mejorar en un escenario en el que la presión es constante, propicia un mayor porcentaje de acierto y cualquier despiste puede alterar el ritmo adecuado de un conjunto con una aspiración clara. El BeSoccer CD UMA Antequera persigue la permanencia desde su primera comparecencia en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De 15 puntos disputados, suma cinco en su casillero y mantiene la imbatibilidad como local.

Juanra se reincorporó a la dinámica del grupo en el encuentro del pasado domingo 14 de octubre. Arrancó el campeonato con minutos en el derbi andaluz con el Jaén Paraíso Interior FS y en la cancha de ElPozo Murcia, pero se quedó fuera de la convocatoria frente al Jimbee Cartagena FS y Palma Futsal. Manuel Luiggi Carrasco Moli dispone de una plantilla de 14 jugadores más Fernando Torres del filial sénior, lo que le obliga a hacer tres descartes. El cierre cordobés gozó de confianza en los choques iniciales, luego se quedó sin minutos y, lejos de desconectar o venirse abajo, sacó la raza e humildad tan característica de la escuadra universitaria. Entrenó más duro que el resto hasta demostrarle al entrenador los argumentos suficientes para regresar al 40x20.

El jugador natural de Córdoba, en su tercer curso en el club, inició la jugada del 1-0 de Víctor Arévalo dentro de un choque lleno de equilibrio: "Todo lo que no sea perder en esta categoría, es un motivo de alegría. Seguimos sumando que no es poco. Fue un empate en el que pudimos sacar tres puntos por las situaciones que tuvimos en el partido y también pudimos perder el punto y no conseguir ninguno, ya que el rival que teníamos enfrente era un gran equipo". Además destaca que ya poseen cinco puntos de los 15 posibles: "Para empezar nuestra andadura en Primera División es un porcentaje de puntos favorable.Tuvimos un calendario duro. Hemos recibido a grandes rivales como Jaén, ido a casa de ElPozo y otros equipos más o menos igual que nosotros, no pueden tener cinco puntos. Creo que está bastante bien y es un motivo suficiente para confiar en que podemos seguir sacando puntos. Ahora jugamos contra dos equipos fuera de casa. Los conjuntos en esta categoría, independientemente del nombre, siempre son rivales fuertes. Vamos a Industrias Santa Coloma y a Zaragoza y va a ser muy difícil, pero estamos en condiciones de puntuar en alguno de los campos o por qué no, en los dos".

"Todo lo que sea sumar es importante y fuera de casa siempre da un plus más de confianza al equipo, también es mucho más complicado. Este tiene que ser nuestro reto esta semana y en todo lo que queda de temporada. Intentar sacar los máximos puntos posibles fuera, porque en el Argüelles somos capaces de competirle a casi cualquier equipo", esclarece Juanra.