José Luis Parra, nuevo entrenador del Málaga Norte

El proyecto del Rincón Fertilidad Málaga Norte de cara a la temporada 2021/2022 en la División de Honor Plata femenina ya comienza a tomar forma, comenzando por el anuncio de la llegada del nuevo entrenador, que sustituirá en el banquillo a Laura Plaza. El elegido por el club ha sido José Luis Parra, un técnico muy vinculado al club, que esta temporada ha formado parte del cuerpo técnico del Rincón Fertilidad Málaga y que también ha dirigido al equipo juvenil de División de Honor femenina.

Esta oportunidad de dirigir a un equipo en la segunda categoría del balonmano le llega a José Luis Parra tras hacer un gran papel en el club estas temporadas. "La decisión de la anterior entrenadora de poner punto final a su etapa en División de Honor Plata abre en el club la necesidad de encontrar a una persona que se haga cargo del equipo. El hecho de formar parte del cuerpo técnico del primer equipo y ser el entrenador del juvenil, además de haber entrenado en categorías base a la mayor parte de la plantilla actual del Rincón Fertilidad Málaga Norte, me dejaban en una posición muy propicia para dar el paso", explica el técnico.

No ha sido una decisión sencilla para él, que se encontraba inmerso en un bonito proceso con el equipo de División de Honor juvenil femenina: "Coger al Plata supone dejar a medias el proyecto del equipo juvenil y tener que reducir al mínimo la participación en el primer equipo, pero a su vez es un reto deportivo y una ocasión inmejorable para reencontrarme con jugadoras que han sido muy importantes en mi trayectoria como entrenador. No puedo negar que el rol de entrenador me llena más que el de preparador físico y que, tras realizar dicha función tres temporadas, quería seguir creciendo y nada mejor que hacerlo dentro del paraguas del club".

José Luis Parra tiene claros cuáles son sus metas al frente del banquillo del Rincón Fertilidad Málaga Norte. "Mi función será la de ser nexo entre el primer equipo y el Plata, facilitando el paso de un equipo a otro y culminando la formación de jugadoras jóvenes para que opten a llegar a la élite. Ese es el principal objetivo, dotar de jugadoras al club y al División de Honor, ser referencia para la base de Málaga Norte y competir en una liga muy igualada donde la temporada pasada se alcanzó una notable posición", señala el entrenador malagueño.