Juan Jiménez, décimo en el Mundial sub 20

Juan Jiménez terminó décimo en la final de martillo del Mundial sub 20 en Kenya. Después de colarse entre los mejores, ahí no pudo ofrecer su mejor versión. Terminó con una marca de 68.63 metros. "Estoy insatisfecho, pero orgulloso de haber llegado hasta aquí. En la final me encontraba bien, pero no he sabido controlar esa emoción. La experiencia no va a ser nunca igual y estoy muy contento. Quería agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo de España y sobre todo mandar un saludo a mi pueblo Nerja", afirmaba el malagueño en declaraciones a la RFEA.