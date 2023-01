El malagueño Ángel Hidalgo firma un gran Top 10 en Dubai

El norirlandés Rory McIlroy, número 1 del mundo, debutó con éxito en el circuito europeo esta temporada al conseguir su tercer título en el torneo de Dubai con 269 golpes, 19 bajo el par. No fue, sin embargo, una victoria sencilla porque el estadounidense Patrick Reed con un último recorrido con 65 golpes le puso caro el triunfo. Es uno de los cuatro torneos de las Rolex Series del European Tour.

De hecho McIlroy tuvo que hacer un 'birdie' en el hoy 18 para no tener que acudir al desempate con el estadounidense, que finalizó con 270 golpes en el Emirates Golf Club de Dubai. La tercera posición fue para el australiano Lucas Herbert que con 66 golpes en el último recorrido ascendió ocho puestos para finalizar en el podio.

Pero en clave malagueña hubo una gran actuación del sampedreño Ángel Hidalgo. El jugador formado en Guadalmina, de 24 años, fue el mejor español clasificado en el octava posición, junto a otros cuatro jugadores, a 7 golpes del vencedor. Tuvo incluso un último putt para birdie que le hubiera hecho subir al sexto lugar que no pudo embocar. No resta méritos a su gran torneo, que le llevó a jugar las cuatro jornadas por debajo del par, con tarjetas de 66, 70, 69 y 71 impactos. En la última jornada tuvo una primera vuelta negativa pero se repuso con tres birdies en la segunda para acabar en un prestigioso Top 10 en un torneo de alto nivel. Hidalgo sube, de esta manera, en el ranking mundial (bordea el Top 300) y la Road to Dubai, lo que le debe dar acceso a torneos de mayor nivel.

El resto de españoles fueron: Adri Arnaus (13), Jorge Campillo y Adrián Otaegui y Pablo Larrazábal (28) y el también malagueño Miguel Ángel Jiménez (65), que a sus 59 años sigue competitivo, pasó el corte y acabó con -4.