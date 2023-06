El malagueño Carlos Ortega y su Barça, terceros de Europa.

El Barça dirigido por el malagueño Antonio Carlos Ortega logró el tercer puesto de la Liga de Campeones 2022-2023 al imponerse al París Saint Germain, por 37-31, en un choque marcado por el buen juego azulgrana, con Gonzalo Pérez de Vargas muy acertado (16 paradas).

Fue la despedida del Barça del pivote francés Ludovic Fábregas, que la próxima temporada jugará en las filas del Veszprém húngaro, y del también pivote Artur Parera, que aún tenía un año más de contrato y quedó fuera de la convocatoria para este duelo, y quizás del central Luka Cindric, aún con dos años de contrato, a quien el club ha comunicado que no cuenta con él la próxima campaña y que no jugó este domingo. Estaba claro que este encuentro solo servía a los entrenadores para dar minutos de salida a jugadores menos habituales. Así lo entendieron tanto Carlos Ortega como Raúl González, el técnico español del equipo parisino que, además, no pudo contar con su máximo goleador, el holandés Luc Steins, lesionado. Ortega tampoco dispuso del lateral Dika Mem, que también se lesionó el sábado.

Después de un equilibrio inicial (6-6, m.8), el Barça puso la directa. Bajo la dirección de Domen Makuc, espectacular, los dos extremos, el sueco Hampus Wanne y el esloveno Blasz Janc, destrozaron la defensa del conjunto francés con un parcial de 8-0 (14-6, m.14) y solo un tiempo de Raúl González y las acciones del joven central Saou N'Tanzi evitaron un mayor castigo al PSG.

Aleix Gómez cerró la primera mitad con la máxima renta barcelonista (22-13) y al inicio de la segunda el otro goleador del equipo galo, Elohim Prandi, entró en juego y después de que Makuc colocase el 23-13, (m.31), tanto él como N'Tanzi sostuvieron a su equipo en ataque. El sueco Andreas Palick relevó al danés Yannick Green en la meta parisina (28-20,m.39). Las acciones de Gonzalo Pérez de Vargas eran determinantes (acabó con 17 paradas), aunque los de Raúl González recortaban un poco más (32-26,m.51), con el polaco y exazulgrana Kamil Syprzak muy efectivo.

El Barça se relajó en exceso (32-27,m.52), pero tuvo capacidad de respuesta en ataque, con el debutante en una fase final de la Liga de Campeones Pol Valera, muy acertado (3 tantos), y llegó al final con un claro 37-31.

El extremo zurdo internacional del Barça Aleix Gómez, con 12 tantos en esta edición de la fase final, batió, con 70 goles, el récord histórico de la 'final four que ostentaba el macedonio Kiril Lazarov con 68.

FICHA DEL PARTIDO:

37 - Barça (22+15): Gonzalo Pérez de Vargas (Nielsen); Janc (7), Richardson (5), Frade (2), Carlsbogard (1), N' Guessan (5), Wanne (5), siete inicial, Makuc (4), Aleix Gómez (4,1p) Fabregas (-), Thiagus Petrus (-), Valera (3) y Martí Soler (1).

31 - París Saint Germain (13+18): Green (Palicka, m.38 a 60); Balaguer (1), Mathé (4), Luka Karabatik (1), N'Tanzi (7), Nenadic (1), Greville (2), siete inicial, Ferran Solé (3,1p), Kristopans (-), Toft Hansen (-), Prandí (4), Syprzak (7,1p), y Keita (1).

Árbitros: Lars Jorum (NOR) y Havard Kleven (NOR). No hubo exclusiones.

Incidencias: Encuentro por el tercer puesto de la Liga de Campeones disputado en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania) ante 18.700 espectadores.