El malagueño Felipe Pachón, nuevo campeón autonómico en Roquetas

Vientos de 7/8 nudos de intensidad media acompañaban a flota y comités este domingo, en el desenlace del Campeonato de Andalucía de Optimist que se ha celebrado este fin de semana en aguas almerienses, bajo la organización del RCN de Roquetas de Mar y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la junta de Andalucía. La cita autonómica en la que tomaban parte más de un centenar de regatistas procedentes de la práctica totalidad de clubes andaluces, se resolvía después de cinco pruebas, tres disputadas el sábado y dos el domingo.

Pleno para el CNM Benalmádena en el podio absoluto Sub 16, con Felipe Pachón como nuevo campeón autonómico, seguido de Carlete Gomez de Arce y Leo Zabell. A solo un punto se clasifica la campeona femenina, Mar Infante, del RCMT Punta Umbría, cuarta absoluta, acompañada en su podio por Blanca López del CNM Benalmádena y Carla Atenciano del RCMT Punta Umbría.

En Sub 13, la campeona absoluta y femenina era María de las Mercedes Medel, del CN Sevilla, regatista que aseguraba su liderato provisional con un 2º y otro 1º. También confirmó la plaza su compañero de club, Ignacio Murube, subcampeón absoluto y campeón Sub 13 con algo más de susto, tras ganar una prueba y pinchar después con un 8º sin posibilidad de un descarte que ya utilizó para deshacerse de una penalización. Completa el podio el joven Hugo Quilón del RCMT Punta Umbría, campeón Sub 11, que se despedía con un 6º y un 4º.

El podio masculino Sub 13 lo completan Carlos Barrera del CN Sevilla, y Lucas Villalba del CNM Benalmádena, cuarto y sexto en la general, respectivamente, y junto a Medel, el segundo y tercer puesto femenino Sub 13 es para Blanca Marrades del RCN de Motril y Estela María del Rosario Ramírez del CN El Trocadero.

En Sub 11 masculino, secundan a Quilón, Mariano Sarmiento del CM Almería, y Luis Moreno del RCN Roquetas de Mar, y entre las niñas gana Petra Murube del CN Sevilla, seguida de Lidia Hernández del CAND de Chipiona y Ana Barrero del RCN de Cádiz.