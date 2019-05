El Marbella se despide en Jumilla (18:00)

El Marbella cierra este domingo la temporada en el partido que le enfrentará al Jumilla en el Municipal de La Hoya. Un encuentro en el que el conjunto marbellí quiere amarrar el séptimo puesto ante un Jumilla que busca evitar el play off de descenso a Tercera División. "Si no hay nada por lo que luchar sería más complicado, pero nosotros queremos la séptima plaza y superar la mejor segunda vuelta de la historia del Marbella", apuntó David García Cubillo, para dejar claro que este partido no es un mero trámite para el equipo blanquillo.

El delantero Juanma García regresa a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, mientras que el centrocampista Álex Bernal se quedará fuera de la lista por una conjuntivitis. El resto del plantel está disponible y Cubillo incidió en que habrá cambios "es la dinámica que hemos tenido para gestionar el grupo y lo que mejor nos viene es hacer cambios". Además resaltó que “la racha de 16 partidos sin perder ha sido gracias a todos los jugadores".

"Afrontamos el partido con una dinámica positiva, muy contentos por la segunda vuelta que estamos realizando y con ganas de conseguir más puntos para poder irnos de vacaciones con buen sabor de boca", confesó el entrenador madrileño. David Cubillo avisó de que no será un partido fácil "va a ser duro. Ellos son un equipo que juega directo y será un partido intenso". En este sentido ha advertido de que "tienen futbolistas que están vivos a balón parado y si le concedes, y se ponen por delante, es más difícil porque saben sacar provecho de todo". Sobre el rival, el entrenador blanquillo consideró que "lo tiene todo favorable para evitar la promoción de descenso, pero claro que me preocupan es el equipo que nos ganó 0-3 en la primera vuelta". Cubillo no olvida y tiene muy presente la derrota que sufrió en su debut como técnico del Marbella.

El técnico madrileño tuvo tiempo para hacer un breve balance de la temporada: "Siempre se puede hacer algo más, pero arrancar la segunda vuelta en descenso y poder acabar igualado con el sexto, habla muy bien del trabajo que se ha hecho". David Cubillo está "contento con el cambio que ha dado el equipo en la manera de competir, la actitud…". Además resaltó los resultados como local donde se han ganado 8 de 9 partidos jugados "siempre se puede mejorar pero en los partidos de casa es difícil hacerlo mejor".