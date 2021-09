El mensaje de las López

El Costa del Sol Málaga quiere resetear después de la dura derrota en Alhaurín de la Torre frente al Rocasa Gran Canaria, líder de la Liga Guerreras Iberdrola. Un tropiezo importante que obliga a las malagueñas a reflexionar para enderezar el rumbo en una temporada de la que queda todo por delante. Lo más positivo es que este viernes a las 21:00 horas, en un duelo retransmitido nuevamente por Teledeporte, tendrán una nueva oportunidad para resarcirse y coger buenas sensaciones en la pista. Espera en tierras catalanas el recién ascendido Handbol Sant Quirze, que se estrena en la élite, donde aún no conoce la victoria.

Antes hay que hace retrospección interna para ver qué está fallando en las panteras, que han encadenado dos derrotas ante los dos conjuntos más potentes de la liga. "Fue una noche bastante complicada. Los primeros minutos fueron bastante buenos, pero luego no sé qué pasó. Desconectamos en todas las facetas del juego, de cara a portería y tampoco estuvimos finas en defensa. Así es imposible, el resultado se ve", explica la capitana Sole López, que aboga por hacer autocrítica para salir más fuertes de esta bache: "Hay que relajarse, bajar pulsaciones, analizar y corregir para afrontar una nueva semana. También nosotras nos caracterizamos por levantarnos en los momentos malos y tirar para arriba. Antes de eso hay que analizar bastante".

En esa línea va el discurso de su gemela, Espe. "Fue un día bastante duro, no nos esperábamos la verdad este resultado. Creo que venimos de otra derrota dura la semana pasada y hay que seguir remando. Hay que ponerse el mono de trabajo y nadie puede decaer, hay que seguir. Veremos los fallos para intentar corregirlos y seguir trabajando. Esto sigue y no hay tiempo de lamentarse", asegura la central, que ya pone el foco en el siguiente partido: "Todas las semanas van a ser importantes. Contra el Sant Quirze hay que sacar dos puntos sí o sí, como todas las semanas. No va a ser fácil. Hay que seguir trabajando y a por ello".