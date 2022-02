Miguel Conde: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

La derrota volvió a cruzarse en el camino del BeSoccer CD UMA Antequera. El ritmo ascendente adquirido, especialmente en el arranque del 2022, asentó al equipo en la zona del play off de ascenso y trató de darle continuidad sacando adelante partido a partido. Después de 11 jornadas sin perder, el pasado fin de semana, Visit Calvià Hidrobal se impuso sobre el 40x20 de forma contundente. Un marcador de 7-2 que tocó encajar en el momento y, una vez, los colegiados pitaron el final de la contienda, se empezó a utilizar como una motivación para continuar mejorando, fortalecer aún más al bloque y preparar un choque de máxima importancia este domingo 6 de febrero, a las 12:00 horas, con Alzira en el Pabellón Fernando Argüelles. El capitán, Miguel Conde, toma la palabra para resaltar el compromiso de encontrar una rápida reacción en la vuelta a casa donde pretender acumular el mayor número de puntos a lo largo de la segunda vuelta.

Miguel Conde Toscano, una campaña más, asume con responsabilidad la función de ser un referente tanto en la pista como en el vestuario y lo hace con una sonrisa en el rostro que nunca pierde. Es un jugador imprescindible que puede aportar en todos los aspectos del juego y siempre está dispuesto a atender las indicaciones del cuerpo técnico según lo que demande el envite o el oponente. En las jornadas disputadas hasta el momento, el ala-cierre de Cuevas del Becerro ha aportado un total de 11 goles. Su potente disparo le permite ser muy contundente a la hora de finalizar cualquier ofensiva o acción a balón parado. Su experiencia le ayuda a hacer un mejor análisis de lo que ocurre en la cancha. “Más de diez partidos sin conocer la derrota, con algunos empate y la mayoría han sido victorias, pero la temporada es muy larga y son cosas que van a ocurrir. Sabemos que las derrotas tienen que llegar y, en este caso, fue en una pista muy complicada como es la de Calvià que estaba en puestos de descenso. Este equipo no nos dio tregua en ningún momento y se hicieron con los tres puntos. A rehacernos de la mejor manera posible este fin de semana”.

Caer en una categoría tan dura como la Segunda División está permitido y reponerse a un golpe recibido es una obligación. La visita al filial de Palma queda ya atrás y el esfuerzo y atención se colocan en un nuevo compromiso liguero como indica el capitán del cuadro verde. “Tenemos que aprender de ella. No es que se pueda, es que debemos hacerlo. Después de una racha muy buena en la que éramos superiores, el otro día, no lo fuimos, nos arrastraron a su juego, nos llevaron a su terreno, nos hicieron muchos goles y no es lo que queremos. Estamos acostumbrados a encajar pocos tantos y se nos fue de las manos, dejamos competir en ciertos momentos del partido y el resultado fue escandaloso (7-2). Nunca nos meten tantos goles, la diferencia fue muy grande y, este domingo, estamos dispuestos a poner las cartas sobre la mesa y defender como siempre lo hemos hecho”.

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, el Pabellón Fernando Argüelles acoge una batalla trepidante en la que hay en juego un botín muy preciado. El tercer clasificado de la categoría de plata recibe al segundo con el reto de adelantarlo en la tabla. “Si tenemos que tropezar, mejor hacerlo en Calvià el otro día que no en este partido del domingo contra Alzira. Un rival directo que está en segunda posición, tiene muy buenos jugadores, hace las cosas muy bien, juega en marcadores cortos y sabemos que allí caímos derrotados por 4-3. Nos toca, por qué no, remontar el goal average e intentar ganar de dos goles, porque es un adversario que seguro va a estar peleando con nosotros por el play off y tenemos que hacernos fuertes en casa, ganar el partido y, si es por diferencia de más de un gol, mucho mejor”, comenta Miguel Conde.

Un adversario complicado el de la 22ª jornada de Liga que analiza el capitán del conjunto antequerano. “Tiene una plantilla muy completa que sabe a lo que juega. El entrenador tiene unas ideas muy claras y los jugadores están concienciados con ellas. Una portería muy completa con Porky que lo conocemos y Nacho Serra que está jugando bastante; unos cierres muy importantes como Sena y Rubi; unos pívots dominantes como Cristian Cárdenas, Pedro y Rafa Ara; y un jugador como Peloncha. Es que disponen de un muy buen equipo y si te digo que dominan todos los aspectos del juego, creo que es cierto. Si están en el segundo puesto, es por algo. Lo están haciendo muy bien, su pista es un fortín y fuera de casa compite. Sabemos que este rival va a ser un hueso duro de roer, el domingo tenemos que darlo todo para sumar los tres puntos y hay que ser conscientes que no va a ser fácil”.

Los aficionados aportan un valor extra en cada uno de los compromisos como local y, más aún, cuando la cita es de envergadura. Miguel Conde manda un mensaje concreto en el que resalta lo que sienten los jugadores a la hora de notar el cariño, apoyo y aliento desde la grada. “Ojalá se repita un ambiente como el del pasado partido en casa con el Barça B que fue espectacular. Agradecemos todo el apoyo que tenemos siempre, pero cuando el pabellón tiene ese colorido y ese jaleo de gente que te anima, te pide y te exige, hace que demos un poquito más. A la afición le pido que repita y, los que no van asiduamente, que vuelvan y confíen en nosotros. Un domingo, a las 12 de la mañana, es buen plan para la gente de Antequera y, para los de fuera, que se desplacen. Seguro que va a valer la pena. Un partidazo de dos equipos de play-off que pueden jugar, dentro de unos meses, las eliminatorias finales por ascender y si vienen, no se van a arrepentir”.