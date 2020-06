"Es un regalo divino", resumía un radiante Moli minutos después de sellar el tercer ascenso en la historia del UMA Antequera, que es otra vez equipos de Primera División. "Yo estoy llegando a mi final como entrenador, es un regalo divino para mi persona. Más que para mí, es para todo el fútbol sala de Antequera y de la provincia", ampliaba el mítico entrenador, que ya mira al horizonte: "Me conformo con mantenerme. Si somos capaces de saborear la Primera un año les va a costar trabajo echarnos".

Un partido con varios guiones, pero que acabó cayendo del lado malagueño. "Estoy muy feliz una vez que ha terminado. Llegó el momento después de tanto tiempo y fue un partido igualado. En la primera parte metimos un gol en un error defensivo y a partir de ahí ellos entraron en el partido. Nos hundieron en nuestra cancha, para mí Elche por oportunidades, posesión y juego fue superior. No gana el que mejor juegue, sino el que menos errores comete. Nosotros cometimos menos. Nos valía el empate, pero en ningún momento se pensó en ello", afirmaba el técnico, que ponía en valor el esfuerzo de sus pupilos: "Más de lo que yo pensaba. Los jugadores tuvieron mucha exigencia, cuando se les veía que no podían sacaron fuerza de donde no tenían. La respuesta fue perfecta. Un 10 para todos. Luego quedaba un minuto y pensábamos que estaba todo resuelto y nos relajamos".

"Nunca pensé que iba a ser fácil, la mente de uno es competir al máximo hasta que termine el partido. Respeto mucho al rival. Se peleó, se consiguió y feliz todos", decía Moli, que espera aprender de las experiencias fallidas en Primera: "Espero que no sea otro descenso, que nos mantengamos. Estamos en deuda con la ciudad de Antequera y la de Málaga. Espero que tengamos apoyo para fortalecer el equipo, aunque la base es todo lo que tenemos. Hay que fortalecer porque la Primera División es muy exigente y por eso dicen que es la mejor liga del mundo".