Moli ya piensa en el tercer ascenso

Se despertó el BeSoccer CD UMA Antequera del sueño de Primera División. En estos días ya se ponen las primeras piedras del nuevo proyecto, que tomará la salida en la categoría de plata. "Es una pena que no hayamos mantenido la categoría porque cuesta mucho trabajo. Vamos a intentar una tercera, pero no es fácil porque hay equipos con mucho presupuesto que llevan tiempo para ascender. Sin lugar a dudas este equipo se merece un equipo de Primera División, estar en primera línea para ver a los mejores en directo y lo vamos a intentar", explicaba Moli.

El veterano entrenador ya trabaja en la próxima temporada, aunque haga horas que terminó la presente para el cuadro malagueño. "No se merece otra cosa que trabajar desde ya. Llevamos desde que descendimos trabajando para el año que viene. No podemos relajarnos, no podemos dormirnos y ver lo que necesitamos dentro de nuestra filosofía. En ello estamos. Hay que devolverle a esta ciudad y afición lo que sin querer le hemos quitado", detallaba.

El UMA terminó con una derrota con el Peníscola, donde se repitieron errores del pasado. "Esa dinámica de no meter gol, de tener ocasiones y fallarlas, es la de toda la temporada. Fue un partido raro, que se jugó sin ninguna presión. Cuando no metes y fallas incluso un penalti pues ellos aprovechan las suyas. Al final se te queda una cara de pocos amigos porque es el último partido, la despedida de la afición y de Primera. Merecíamos algo más y nos vamos con sabor amargo", remachaba.