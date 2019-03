Manuel Luiggi Moli retornó al banquillo del UMA Antequera y lo hizo consiguiendo que su equipo volviera a puntuar tras cuatro derrotas consecutivas, con un empate a tres frente al Aspil Vidal Ribera, un resultado que el técnico del conjunto malagueño consideró justo: "Fue un partido en el que estuvimos por delante prácticamente en todo el encuentro. Creo que hicimos un gran partido contra un rival muy fuerte, que está en la zona alta de la tabla, con mucha calidad y metido en liguilla. Los jugadores hicieron un desgate muy generoso para poder estar como estuvimos en el marcador, que lo dominamos la mayoría del partido. Cuando ellos sacaron portero jugador a falta de 14 minutos cambiaron un poco las tornas. Ahí tuvimos ocasiones que, si hubieran entrado, el resultado habría cambiado mucho. En líneas generales, ellos tuvieron también sus oportunidades y marcaron esos dos goles para empatar. Nosotros hicimos un gran partido, pero ellos también, así que veo justo el empate".

En cuanto a la actitud del equipo al estar por delante en el marcador, Moli reconoció que sus jugadores no están habituados a verse en ese tipo de situaciones: "En lo que llevamos de campeonato hemos ganado solo dos partidos. No somos un equipo acostumbrado a las victorias, y eso genera un poco de ansiedad. Cuando vemos que el triunfo lo tenemos cerca, tenemos oportunidades y las fallamos. Te lleva a eso, a que, si no metes, el contrario sigue insistiendo porque coge confianza y al final te hacen el empate. Creo que el equipo hizo un partido bueno, con desgaste y actitud, como hay que hacerlo para sacar puntos, y al final, después de todo el esfuerzo, pues sí es verdad que se te queda un poco cara de tonto, de tenerlo en las manos y escaparse al final".

Asimismo, el técnico del equipo malagueño comentó las posibilidades de conseguir una salvación que, tal y como afirmó, está muy difícil: "Todavía quedan cuatro partidos y las matemáticas dicen que todavía hay posibilidades. Sabemos que es muy difícil salvar la categoría. Hay que ser claros, nosotros somos conscientes de que si estamos ahí es porque lo hemos hecho mal durante la temporada y, sobre todo, porque los rivales han estado mucho mejor que nosotros. Si finalmente descendemos, lo haremos con la cabeza alta porque lo hemos intentado y hemos hecho lo imposible por mantener la categoría, no solo por nosotros, sino sobre todo por la afición, por el sentimiento, y porque es una categoría muy bonita y que no es nada fácil conseguirla. No te voy a decir que estamos descendidos porque matemáticamente todavía podemos salvarnos, pero hay que admitir que es muy difícil".