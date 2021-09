Algo se mueve en Estepona (19:30)

El Pabellón José Antonio Pineda lucirá este sábado sus mejores galas para el debut del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en la Liga Femenina Challenge. La cita, ante Osés Construcción Ardoi, será a las 19:45 horas. Será el primer partido en esta nueva competición, escalón previo a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, que se dispute en la provincia de Málaga. Ostenta ahora la primacía el cuadro esteponero, con Unicaja y Alhaurín de la Torre en Liga Femenina 2, ahora el tercer escalón en la pirámide del baloncesto femenino. Se lo recordaba el alcalde, José María García Urbano, al presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto, en la presentación del acuerdo en el Carpena entre la entidad de Los Guindos y ocho municipios. Que en baloncesto femenino manda el club de su ciudad.

Algo importante se cuece en Estepona. El equipo masculino ya se asienta en la Liga EBA, jugó el jueves la final de la Supercopa de Málaga ante el CB Marbella, y el femenino tiene a cientos de niñas en la base, ya con varias habituales en las categorías inferiores de la selección española. En su primer año en Liga Femenina 2 compitió muy bien y las jugadoras se hicieron acreedoras a un puesto en la nueva categoría tras la reestructuración de la FEB. 16 equipos que se convierten en la antesala de la élite.

Hay nueva entrenadora, Bea Pacheco, y también un equipo remozado. Pacheco tiene experiencia de casi 20 años en los banquillos entre Liga Femenina 2, Liga Femenina 1 y también en EBA. Se ha fichado, en apariencia, bastante bien. Gema García, tras tres años en el Unicaja, Las canteranas Carla Viegas y María Vera completan una plantilla en la que tendrán minutos. Es simbólico el trasvase de Gema García, la mejora jugadora malagueña de la historia, que a sus 36 años deja el Unicaja tras tres temporadas y se va a Estepona. También llegan desde Los Guindos Noelia Masiá y Ana Pocek. La pívot montenegrina es una de las jugadoras más determinantes de la categoría. Jone Azkue, Eva Cases, Laura Fernández, Marina Markovic, Maja Stamenkovic, Nicki Ekhomu y Melene Aniambossou. Estas dos últimas son jugadoras que viven su primera experiencia tras formarse en Estados Unidos.

El conjunto entrenador por Bea Pacheco llega tras una pretemporada de menos a más, donde el foco estuvo puesto desde el principio en integrar todas las piezas y que las jugadoras se hicieran a los planteamientos de la madrileña. Se acabó con una contundente victoria ante Unicaja (83-59) en la final de la Supercopa Málaga, pero la competición de verdad comienza con este partido.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol afronta el encuentro recuperando a Gema García, lesionada en la Copa Andalucía, pero sin Nicki Ekhomu que entrena desde comienzos de semana con sus nuevas compañeras, pero no podrá jugar en el debut en Liga Femenina Challenge del club. Sustituye a Tayler Mingo, esperada como líder pero que no llegó a debutar y se le rescindió su contrato.

Pacheco aseguró que Osés Construcción Ardoi “es un rival muy complicado” ya que son “un equipo muy hecho que el año pasado hicieron un trabajo increíble y mantienen bastante el bloque”. Ante eso, las ideas son claras: “Buscamos afrontar el partido como un equipo competitivo. Nos va a tocar trabajar mucho y estar muy concentradas los cuarenta minutos”. La entrenadora madrileña señaló que para el equipo fue “una pretemporada atípica, con cambios en la plantilla” y que ha servido para “ver dónde había que trabajar más” para preparar el inicio liguero. “Estamos mejor que hace un mes, pero somos una plantilla totalmente nueva. Estamos en construcción, aunque preparadas para comenzar la competición”, comentó.

No quiso olvidar Pacheco una pieza vital esta temporada tras la ausencia la pasada campaña: la afición. “Tenemos un pabellón muy chulo para jugar, porque no es ni muy grande ni muy pequeño y estoy convencida que, dentro de las restricciones, no van a quedar huecos. Haremos del Pineda un fortín y esperemos que el público sea un jugador más”, dijo.

La entrada al encuentro será gratuita. Sin embargo, aquellos que solicitaran su carné de solicitante tendrán acceso preferencial, permitiendo al resto del público ver el encuentro en el Pineda si, llegados los últimos diez minutos antes del partido, quedaran localidades libres dentro de la limitación de aforo actual provocada por las medidas sanitarias vigentes.

Rival

El conjunto entrenado por José Javier Unzue, Jotas, presenta un plantel con cuatro fichajes y varias jugadoras que llegan desde el filial de Primera Nacional donde la juventud está muy presente. La portuguesa Josephine Filipe, que puede jugar de alero y ala-pívot, y la argentina Diana Cabrera son dos de los pilares del equipo navarro, que ha sumado en la pintura a Ana Carlota Faussier, también llamada a ser importante en los esquemas de Jotas. La pérdida de dos exteriores de gran relevancia en el juego del conjunto navarro como Eva Cases, máxima anotadora de la plantilla el año pasado, y Tamara Montero, que jugará LF2 en GDKO Ibaizabal, buscarán suplirla con la alemana Nina Rosemeyer y la croata Ivana Ujevic, dos jugadoras que han destacado en su país y esta temporada buscarán demostrar en LF Challenge.

La dirección del equipo estará en manos de la capitana Itziar Arregui, a quien acompañarán Alanzne Vicente y otro de los fichajes de esta temporada, la exPerfumerías Avenida Inés Santibáñez, una de las jugadoras más prometedoras de Castilla y León.

Un equipo con un estilo de juego muy marcado en las últimas temporadas y que a buen seguro Jotas intentará que continúe igual, acoplando a los nuevos fichajes. Durante la pretemporada disputaron encuentros ante equipos de varias categorías, cerrando con una victoria ante CN Helios (LF2); antes, vencieron a Iraugi ISB, otro equipo de LF Challenge, por 54-48, a Ibaizabal (LF2) le ganaron por 54-33 y ante Campus Promete (LF Endesa) cayeron por 59-69, lo que demuestra que la idea de juego es la misma que otras campañas y eso significa que habrá que hacer un buen baloncesto durante 40 minutos para poder ganar.