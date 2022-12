Una noche de cine en Málaga para las estrellas del balonmano español

El imponente Cine Albéniz de la capital malagueña se ha vestido de gala para albergar la Gala del Balonmano Femenino. Las jugadoras más destacadas de la Liga Guerreras Iberdrola en la Temporada 2021/22 han desfilado por la alfombra roja de la habitual sede del prestigioso Festival de Málaga y han sido las grandes protagonistas de un evento que ha reunido a lo más granado del balonmano femenino español.

Soledad López (extremo izquierdo), Eli Cesáreo (pivote), Silvia Arderius (central), Mercedes Castellanos (portera), Malena Cavo (lateral derecho), Maitane Etxeberria (extremo derecho), Ona Vegué (máxima goleadora), Rocío Campigli (defensora) y Paola Bernabé (promesa) han recibido un merecido homenaje por su rendimiento en la pasada temporada, destacando a Paula Arcos como mejor lateral izquierdo y MVP de la competición. Además de las diez jugadoras premiadas, Suso Gallardo ha sido reconocido como mejor entrenador y Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante López han obtenido el distintivo de mejor pareja arbitral de la pasada temporada.

La Gala del Balonmano Femenino también ha contado con el apoyo institucional de las autoridades locales y provinciales, que siguen demostrando su indiscutible apuesta por nuestro deporte. Entre ellas, además del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, ha destacado la asistencia de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga de la Junta de Andalucía, y Noelia Losada, concejala de cultura y deportes del Ayuntamiento de Málaga.

“El balonmano femenino está en un momento álgido y la provincia de Málaga lo agradece acogiendo eventos tan importantes como la Supercopa Ibérica y la Supercopa de España. Tenemos dos grandes objetivos desde la Diputación como seguir fomentando el deporte femenino y tener la oportunidad de promocionar la Costa del Sol por toda España”, ha asegurado Francisco Salado, el encargado de inaugurar el acto.

Por parte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada ha apuntado que “este es un fin de semana histórico en nuestra ciudad, porque nunca se han juntado tantos y tan importantes eventos deportivos en Málaga”. “Nuestras panteras nos han dado muchas alegrías y ojalá nos den una alegría en la final de la Supercopa. Enhorabuena a todas las jugadoras premiadas y gracias a la Federación por su confianza en nuestra provincia”, ha concluido.

En representación de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral ha destacado que este domingo“vamos a tener un día glorioso con la final de la Supercopa Femenina. Es un orgullo ver cómo ha crecido el balonmano femenino, cómo lo ha hecho el Costa del Sol Málaga y solo me queda dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. El talento, el esfuerzo y el valor no entienden de género”.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano ha puesto el punto y final a la Gala: "Cuando hablo de vosotras, me incluyo como una más porque me siento parte de vosotras, hablo en femenino, me considero pare del día a día vuestro, de lo que lucháis y trabajáis, de vuestra dura vida deportiva para conseguir los éxitos, con las trabas e inconvenientes, con los problemas que el ser mujer a veces conlleva... el tener miedo a quedarme embarazada, el miedo a emprender una vida laboral, a emprender unos estudios, pensando que quizá eso me va a limitar mi vida deportiva; jamás permitiré que eso ocurra mientras sea presidente, lo he luchado aquí y fuera de mis fronteras".

También han estado presentes en la Gala y han subido al escenario a entregar premios: Sebastián Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano; Miguel Laranjeiro, presidente de la Federación Portuguesa de Balonmano; Eduardo Pomares, director de Relaciones Institucionales del Banco Santander; Miguel Ángel Valero, presidente del Comité Técnico de Árbitros; Diana Box, vicepresidenta de la RFEBM; y el seleccionador nacional de las Guerreras, José Ignacio Prades.