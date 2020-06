Noelia Losada y el deporte malagueño: Carranque, Ciudad Jardín, World Padel Tour...

Noelia Losada fue la tercera invitada a los Encuentros Deportivos Online que organiza durante la crisis del coronavirus la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. La concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol repasó durante más de una hora la actualidad del deporte malagueño y cómo se están paliando las consecuencias de la pandemia. Hizo especial hincapié en la falta de instalaciones en la ciudad y explicó cómo se utilizará Carranque, Ciudad Jardín o el Ciudad de Málaga. Además, valoró eventos importantes en el calendario de Málaga 2020 como la visita del World Padel Tour, algo que aún está en el alambre. También trató el fútbol, dando novedades en el universo Málaga y de la Copa de la Reina que acogerá La Rosaleda.

En la charla, moderada por Isabel Sánchez, periodista de Onda Cero, participaron los periodistas Jesús Noguera (Málaga Hoy), Marina Rivas (Diario Sur), Fran Navajas (El Desmarque) y Carlos Martínez (Cocom Comunicación). También estuvieron presentes José Luis Paradas, gerente de Málaga Deporte y Eventos; Laura Moreno, directora del área de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga y el presidente y vicepresidenta de la APDM, Antonio Rengel y Laura Pérez, respectivamente.

A continuación, los temas más importantes que trató Losada en el encuentro virtual:

Fase 2

"La práctica deportiva todavía tiene unas restricciones bastante importantes. El que está permitido es un deporte sin contacto, individual, realizado por la separación de dos metros. Aunque estemos en Fase 2 aún son deportes individuales los que se pueden practicar: tenis, pádel, atletismo, bádminton o natación. Un partidillo de fútbol o baloncesto todavía no se pueden realizar. Tendremos que esperar a avanzar un poco más en la desescalada sanitaria. Tiene su lógica porque en el deporte es cuando más se exhala e inhala y había ese lógico miedo en las autoridades a que se produjeran más contagios. Es cierto que se abrieron todos los senderos, que contamos con un número bastante importante, o los dos carriles de running. El estadio de atletismo también. La prudencia ha sido lo que ha imperado en el Área de Deportes en cuanto a la apertura. Ya que hemos llegado hasta aquí, que hemos sido responsables, ya queda un poquito, pido paciencia. Para no dar ningún paso atrás. Es cuestión de semanas que volvamos a la normalidad y que disfrutemos del deporte en toda su amplitud"

Carranque

"Es un tema complicado, efectivamente. Carranque se ha destinado a hospital de campaña y va a seguir estando por si acaso se necesita para una segunda oleada del coronavirus. Ahí estaban el Rincón Fertilidad y el Trops Málaga, que ahora se quedan sin instalaciones. Yo lo dije desde el primer día que asumí la responsabilidad de concejal y es que Málaga tiene un déficit de instalaciones deportivas. Es algo que vi desde el primer día cuando ya solamente la utilización de Ciudad Jardín es un sudoku. Saber como confluyen todos los equipos que hay allí es un sudoku. Para ellos estamos intentando buscar soluciones, tenemos reuniones pendientes con la Junta de Andalucía para ver como podemos recolocar a todos esos equipos que estaban ahí. Es complicado, pido comprensión, hay que hacer un ejercicio de flexibilidad hasta que Carranque pueda estar en disposición de ser utilizado. No va a llover a gusto de todo el mundo, es muy difícil. Para meter a uno hay que echar a otro, salvo que habilitemos situaciones excepcionales, que es lo que le vamos a pedir a la Junta, que nos amplíe si es posible las pistas de algunos colegios. Intentaremos también que Ciudad Jardín se abra los domingos por la tarde para que nadie se quede sin sus entrenamientos y partidos"

Ciudad Jardín

"La solución no puede ser que todos los equipos que entrenasen en Carranque se pasen a Ciudad Jardín porque me parecería un agravio para quien lo utiliza. Tenemos que sentarnos y ver de los equipos que están en Ciudad Jardín cuales son encaminables en otras instalaciones. José Luis Paradas también está trabajando para si podemos utilizar en alguna medida el Carpena. No olvidemos que las competencias municipales es el deporte de base, no el de competición. Intentamos llegar a todas partes y estamos orgullosos de nuestros equipos, pero es realmente la Junta de Andalucía quien tiene que atender la competición. Vamos a buscar soluciones porque queremos colaborar en esta búsqueda de soluciones. Todo el mundo quiere entrenar en Ciudad Jardín, no sólo usuarios"

Pabellón del Puerto de la Torre

"Lamentablemente sufrió en plena construcción una caída de una viga que ha hecho que la construcción se retrase más. No podemos disponer de ese pabellón en toda esta temporada. Estoy siempre pendiente de él porque en algo aliviaría este déficit de instalaciones, pero ahora mismo no podemos contar con él. Me encantaría daros una fecha, pero no me atrevo porque ha tenido muchas vicisitudes. Estaba bastante avanzada la obra, pero ahora hay que continuar"

Próximos proyectos

"Teníamos la intención de empezar las obras del pabellón del Cónsul para finales de este año o principios de el que viene prácticamente. Tenemos un patinódromo también pendiente en el Distrito de Teatinos. Y creo que se necesitan hacer más pabellones cubiertos multidisciplinares. Pistas tipo Ciudad Jardín que valgan para la prácticas de balonmano, baloncesto u otros deportes"

¿Han pedido ayudas los clubes?

"La preocupación existe, pero todavía no de forma acuciante. Los primeros en ponerse en contacto con nosotros fueron el Rincón Fertilidad y el Trops Málaga por aquello de las instalaciones porque enseguida se dieron cuenta que no iban a poder seguir entrenando y jugando en Ciudad Jardín. En cuanto a dudas económicas la verdad es que no se han puesto en contacto, también es verdad que la imposibilidad de hacer reuniones presenciales... Los patrocinios para 2020 estaban cerrados y la intención del Ayuntamiento es no tener que renunciar a nada, pero esta crisis es inesperada para todos y no podemos afirmar con rotundidad ahora nada"

¿Es posible utilizar el Carpena?

"Hemos hablado con José Luis Paradas para ver si se puede utilizar la pista auxiliar del Carpena. La convivencia del balonmano con otros deportes muchas veces no es tan sencilla por aquello de la resina. No es sencillo que durante unas horas entrene el balonmano y otras el baloncesto, no se puede realizar así. Yo entiendo la preocupación del balonmano y entiendo que busquen alternativas. Estamos buscando soluciones. No podemos olvidar que el Unicaja paga un canon importante por entrenar y jugar en el Carpena al Ayuntamiento, no es gratis"

El Málaga y el Unicaja vuelven a competir

"Mientras se hagan con todas las garantías higiénico sanitarias cualquier vuelta a la normalidad es una alegría, es estar viendo la luz al final del túnel. Estar viendo que volvemos a la normalidad. Igual que los aficionados al deporte se alegrarán de disfrutar de sus competiciones. Para mí es un lujo ver que no damos pasos atrás, que cada fase vamos avanzando y la vuelta de las competiciones me parece un paso más"

Ciudad de Málaga

"De mutuo acuerdo se rescindirá a finales de verano la concesión con el Málaga, ya están saliendo de las instalaciones. ¿Proyecto? Al ser un estadio de atletismo lo que queremos es llenarlo de atletas y que la práctica del atletismo sea la fundamental en ese estadio. Hemos tenido reuniones, aún nos quedan algunas, para terminar de definir el proyecto. Lo lógico y a lo que se encamina todo es que se fomente más al atletismo y sea esa la principal actividad a desarrollar"

World Padel Tour

"No se ha cancelado. Hay eventos que era imposible llevarlos a cabo y se cancelaron o se reprogramaron y hay otros que todavía están en duda. El World Padel Tour es uno de los que no se sabe si se va a poder celebrar. Evidentemente no en las mismas condiciones que estaba inicialmente, pero todavía estamos hablando y vamos a esperar a tomar una decisión final. En caso de hacerlo con público el Martín Carpena permite unos aforos. Una instalación donde caben 11.000 personas un aforo del 30% sigue siendo considerable. Es verdad que los lugares cerrados como el Carpena pueden ser lugares donde se controlen las medidas higiénico sanitarias de una forma extraordinaria, pueden ser lugares muy seguros. No sé qué recomendaciones habrá en esa época, pero por ejemplo en el Carpena se puede perfectamente ocupar un asiento y dejar dos vacíos. Como no sabemos cómo van a estar las cosas para esas fechas esos eventos nos estamos emplazando a decidir un poquito más adelante"

Ligas de verano

"Va a ser muy complicado. En Fase 2 se ha empezado a permitir los entrenamientos de deportes federados. De ahí a realizar la liga en verano lo veo complicado, pero seguiremos instrucciones"

Campus de verano

"Inicialmente parecía que no se iban a poder realizar estos campamentos de verano, pero ya se dijo desde la Conserjería de Educación que no era así, que probablemente se podían realizar. Tenemos que ver cómo va avanzando, pero si la salida del desconfinamiento y la crisis sanitaria va hasta ahora, puede que se puedan realizar estos campamentos de verano. Si no, habrá que pensar en soluciones imaginativas para ayudar a los padres"

Málaga 2021

"Los organizadores de Málaga 2020 se pusieron en contacto con nosotros, muy sensibles con lo que estaba ocurriendo, de hecho donaron mascarillas para la ciudad. Nos indicaron que igual que estaba sucediendo con los Juegos Olímpicos de Tokio, que habían sido aplazados hasta 2021, a nosotros se nos permitía si así lo considerábamos seguir utilizando esa Capitalidad Europea del Deporte y prolongarla hasta el primer semestre de 2021. Me pareció un gesto generoso por su parte y bonito"

Presupuestos para la próxima temporada

"No creo que nadie sepa a día de hoy lo que va a ser de nosotros económicamente a final de año. Evidentemente como concejal de Deportes intentaré que no me reduzcan el presupuesto, pelearé con uñas y dientes. Tenemos que ser conscientes que hay una crisis sanitaria y servicios sociales que hace que algunos de los recursos municipales se dediquen a servicios de primera necesidad. Espero que podamos recuperar cuanto antes la actividad económica, pero no me puedo comprometer a nada porque es un escenario que no sabemos lo que nos puede deparar"

Fases de ascenso fútbol sala

"Es el primer evento que vamos a tener en el Carpena. Lo haremos con todas las medidas que se nos exijan. Es un evento a puerta cerrada y por lo tanto todas las recomendaciones se tendrán en cuenta. Estoy contenta de que sea el primer evento porque es fruto de lo contentos que quedaron con la Copa de España. Me congratula porque la imagen que se llevaron de Málaga fue muy buena. También encantada de que el Carpena vaya retomando la actividad poco a poco"

Retos futuros

"Habíamos hecho un calendario ingente para el 2020, el trabajo fue tremendo. En este parón reseteamos y empezamos a crear contenido online, que creo que sea una nueva forma para que se quede definitivamente. El objetivo es que el objetivo que yo tenía al comenzar el 2020 se cumpla al acabar, que es que por lo menos el 75% de la población malagueña practique deporte. Si lo he conseguido me daré por satisfecha. A partir del 2021 a reprogramar todo lo que los malagueños tenían la ilusión de ver en el 2020. Estamos continuamente haciendo reuniones para traer eventos de calidad deportiva a Málaga, que tiene un nombre. Tampoco hay que descartar el turismo deportivo porque muchas ligas adoran Málaga para entrenar en invierno. Málaga es un gimnasio al aire libre y tenemos que agilizarlo con carriles para correr, con carriles bici, con work outs, con senderos... Mi obligación es facilitar y darle las herramientas a la gente para que puedan hacer esa práctica deportiva y que no tengan excusas para ponerse las zapatillas y salir a la calle"