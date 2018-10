La nueva Davis se pone en manos de Nadal

Gerard Piqué, principal impulsor del cambio de formato de la Copa Davis, aseguró en su presentación que Rafael Nadal jugará el torneo en 2019 "si las lesiones se lo permiten" y que confía en "llegar a un acuerdo" con Novak Djokovic.

"Nadal es muy positivo con el evento y le gusta mucho que sea en Madrid", dijo Piqué en la puesta de largo de la capital española como sede de las finales de la nuva Copa Davis en 2019 y 2020. El futbolista admitió que la reforma del torneo, aprobada en agosto por la asamblea de la Federación Internacional de Tenis (ITF), plantea algunos problemas para que puedan jugar las mejores raquetas del mundo, pero confía en que tanto Nadal como Djokovic y Roger Federer estén presentes.

Hace años pensé en un evento único en el tenis e ir de la mano de la ITF era lo mejor"

Sin embargo, a Piqué, impulsor de las reformas como presidente del grupo Kosmos, no le preocupa el cartel que pueda tener la competición. "Nadal, que es el número uno del mundo, va a asistir si no está lesionado. ¿Qué más quieres? Si está el número uno, va a ser suficiente", afirmó para paliar posibles ausencias por la discrepancia por el cambio del formato. Sobre ellos indicó: "Federer, es un ídolo para todo el mundo, pero con respecto a la Copa Davis no es de los que ha jugado más. No esperábamos que pudiera participar y si lo hace obviamente sería fantástico. Le abrimos las puertas. Con Djokovic soy positivo. Creo que podemos llegar a un entendimiento con él. Puede ser el futuro número uno y le encanta jugar la Copa Davis", explicó antes de añadir: "Argentina puede traer jugadores muy buenos y en Madrid hay muchos argentinos. Los argentinos llenan estadios y crean un ambiente muy bueno; Gran Bretaña, lo mismo, nos puede dar mucho a la competición. No pensamos individualmente en los jugadores. Queremos que estén los mejores, pero queremos centrarnos en los equipos", manifestó.

La ITF tenía dudas sobre la fecha para la final y llegó a meditar si adelantarla a septiembre para que los jugadores no estuvieran tan fatigados como en noviembre, el último mes de la temporada. Pero Piqué confirmó que la final de 2019 será del 18 al 24 de noviembre, aunque abrió la puerta a cambios en ediciones futuras. "Nunca encontraremos una fecha perfecta, porque el calendario es muy compacto y es muy complicado. Desde el punto de vista del jugador, septiembre es más atractivo. Queremos buscar algo que seduzca a todos", indicó.