Un 'nueve'y un meta de refuerzos

El Marbella realizó ayer las presentaciones de sus últimos fichajes para la temporada 2018/19, Jesús Godino y Jesús Sillero. Se trata de dos jugadores jóvenes pero con experiencia en la categoría. El presidente del club, Alexander Grinberg, les dio la bienvenida y destacó que "ya están muy integrados en los entrenamientos con el club".

El nuevo portero del equipo, Jesús Godino, confesó que "cuando llegó la oferta del Marbella, para mí fue una prioridad". Además resaltó que "el club lleva años haciendo las cosas bien". Godino tendrá competencia en la portería con Wilfred. Respecto a esta rivalidad, el recién presentado afirmó que "esa competencia nos vendrá bien tanto a nosotros como al equipo". El portero quiso añadir que su compañero hizo una buena temporada pero "yo vengo a ponerla las cosas difíciles al míster". El meta gaditano apuntó como su principal cualidad "trasmitir tranquilidad al equipo". "Trataré de ayudar en todas las acciones posibles al equipo", remató.

Por otra parte, el nuevo delantero del Marbella para esta temporada, Jesús Sillero, llega procedente del Córdoba B y también estuvo en la cantera del Atlético de Madrid. El delantero sevillano se define como "un nueve que va al espacio, me gusta el juego de espaldas y estoy muy a gusto en el juego de contacto". Sobre su salto al Marbella reconoció que "cuando me llegó la oferta del Marbella no lo dudé". "Es uno de los equipos fuertes de la liga e ilusiona ver que el subcampeón se interesa por ti", confesó. "Está claro que es una motivación fichar por este club", concluyó Sillero en su presentación.

Además, el club informó a última hora de la tarde de la rescisión de Carlos Indiano.