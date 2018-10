Nada nuevo en el Malagueño

Otra nueva derrota para el Atlético Malagueño. Ni en casa ni a domicilio consiguen carburar los futbolistas del filial. Ayer cayeron contra el Don Benito (2-0). Los visitantes comenzaron el partido sin proponer nada y sin crear ocasiones de peligro a la portería que defendía Sebas.

Además, los de Dely no conseguían hacerse con una posesión del balón que les permitiese crear juego. Una novedad ayer se pudo ver en el debut de Keidi Bare. En la primera parte del partido sufrió bastante el Malagueño. En el minuto 17 mandaba el balón al larguero el Don Benito. No obstante, en la primera mitad resistió el cuadro blanquiazul y no encajó gol.

Sin embargo, en la segunda mitad el Don Benito iba a salir a morder. El paso por el vestuario no le sirvió de mucho a los de Dely. Sólo tardaron siete minutos los locales en hacer el primer tanto que abría el marcador, con el remate de Bernal ante el que nada pudo hacer Samu Casado. Cuando apenas habían pasado dos minutos, el Malagueño encajó su segundo y definitivo tanto. Fue el que le terminó de hundir en una tarde en la que el equipo se quedó sin ideas sobre el césped. En la próxima jornada, los malagueños se medirán ante el Cartagena.