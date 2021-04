Nuevos detalles de la visita de los Hispanos a Antequera

En la mañana de este jueves se presentó en Antequera el partido que enfrentará a los Hispanos contra Hungría en el Polideportivo Fernando Argüelles, correspondiente a la Jornada 5 de la EHF EURO Cup 2022, y que tendrá lugar el miércoles 28 de abril a partir de las 20:30 h., en directo por Teledeporte.

Dicho acto, celebrado en el Ayuntamiento de Antequera, patrocinador oficial de la Real Federación Española de Balonmano, ha contado con la presencia de Francisco V. Blázquez, presidente de la RFEBM; Manolo Barón, alcalde de la localidad; Juan Rosas, concejal de Deportes y Patrimonio; Antonio Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano; y Lourdes Melero, directiva de la RFEBM y presidenta del Club Balonmano Los Dólmenes.

Los Hispanos regresan a Antequera 14 años después de su último y único partido internacional allí ante Noruega en 2007, aunque la selección española ya estuvo concentrada en la localidad malagueña en Navidad del 2015 para preparar el Campeonato de Europa de Polonia 2016, y disputó el Partido de las Estrellas ante el Combinado AJBM, en un encuentro homenaje a José Luis Pérez Canca.

Este encuentro servirá además para realizar un emotivo homenaje a Pepe Jiménez, Hijo Predilecto de Antequera y empresario destacado de las marcas Alsur e Iberoquinoa, muy vinculadas al balonmano de la localidad, que falleció en 2019 en un accidente agrícola. Tanto el alcalde Manolo Barón como el presidente Francisco V. Blázquez solo han expresado palabras de agradecimiento y recuerdo hacia una figura esencial a la hora de entender la historia reciente del balonmano en Antequera.

"Es un partido de una especial relevancia por lo que significa tener a los Hispanos de nuevo en un partido internacional, y por el homenaje a Pepe Jiménez; lo hablé con Juan -Rosas-, lo hablé con Paco -Blázquez-, con su mujer... le dije que la próxima vez que una selección absoluta viniese a Antequera, ya fuesen los Hispanos o las Guerreras, ese partido serviría para homenajear a Pepe, a esa persona que apostó decididamente por el deporte antequerano, públicamente por el balonmano, y por nuestro club, el Iberoquinoa Antequera", señalaba Barón.

"En Antequera me siento como en casa, el alcalde tiene una preocupación máxima en hacer algo especial para alguien que fue muy especial para el balonmano, una persona que se vinculó, que aportó, que apostó, que creyó en un proyecto, creyó en el balonmano, quiso apostar porque ese club llegase a lo más alto, y donde esté estará echando una mano para ello; el alcalde me decía, es el Hijo Predilecto, tenemos que hacer algo especial, y no puede ser cualquier cosa", afirmaba Blázquez.