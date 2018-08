El objetivo es mantenerse

Otra temporada está a punto de comenzar y el entrenador del Juventud Torremolinos, Ibón Arrieta, no tiene dudas de que va a ser un curso difícil. El míster realizó dos roles la pasada campaña. Vestía la elástica del equipo y, además, ejercía de entrenador: "Lo hice el año pasado pero fue una locura. Este año me he retirado. He jugado cuatro temporadas con el Torremolinos". Colgadas las botas, toca coger la pizarra y el rotulador y empezar a trazar las estrategias de juego. El técnico de la entidad asegura que no van a cambiar la dinámica. Será la misma que la del año pasado.

El pasado curso, el Torremolinos estuvo en una posición cómoda en la tabla. Obtuvo 50 puntos y se situó en el decimocuarto puesto. A 15 puntos de los puestos del descenso. Pero el fútbol no es un deporte en el que puedas fiarte de nada. Hay buenas y malas rachas. Las temporadas son largas y el técnico vasco lo tiene claro: "El objetivo para este año es no sufrir demasiado. Es un año muy largo y, seguramente, tendremos buenos y malos momentos. Estamos confeccionando una plantilla que esté preparada para no sufrir. El año pasado tuvimos momentos cercanos al descenso".

El Torremolinos cuenta en esos momentos difíciles con un buen fortín como es El Pozuelo. En el césped del citado estadio cayeron muchos rivales fuertes la pasada campaña: "En los últimos cuatro meses de temporada ganamos aquí a Atlético Malagueño, El Palo, Jaén, Linares, Mancha Real... En casa es donde nos tenemos que hacer fuertes y saber competir". Siempre es un punto a favor jugar en tu terreno, arropado por tu afición. Aporta ese punto extra de motivación el no querer decepcionar a los tuyos. Sin embargo, el Torremolinos arrastra una cuenta pendiente. El pasado año no le fue bien en sus partidos a domicilio. "En la pasada temporada tan solo conseguimos tres victorias fuera. Tenemos que trabajar eso. Es una cuenta pendiente", confesó.

Las sensaciones de Ibón con relación a la pretemporada que está cuajando el equipo son buenas. Al principio con un poco de dudas, como es normal después de las telarañas que deja el período de vacaciones. Pero los jugadores están entendiendo bien lo que el técnico vasco quiere de ellos, en especial las nuevas incorporaciones: "Los jugadores entienden lo que espero y quiero de ellos y las cosas van a mejor. Contra el Malagueño ya disputamos un buen partido", declaró.

El entrenador de la entidad malagueña también habló para Málaga Hoy acerca de los movimientos que ha ido haciendo el club a lo largo del mercado de fichajes. Las nuevas incorporaciones son un pilar fundamental en un proyecto en el que la meta prioritaria es no sufrir y mantenerse. "Se ha firmado a gente bastante joven. Somos un equipo con mucha gente nueva pero estoy seguro de que cuando todos se adapten y se acoplen vamos a causar algún que otro dolor de cabeza", afirma Arrieta.

Los nuevos fichajes han venido de varios clubes de la ciudad costasoleña como el Tiro Pichón o el Marbella. También se han cerrado contratos de fuera de Málaga como es el de Francis, procedente del Oviedo. El entrenador, con respecto a la gente del Juvenil, reitera que son gente joven pero se muestra sorprendido por el cambio y la buena adaptación que han tenido de pasar del Juvenil a Tercera División: "Pensaba que esa transición les iba a costar más pero la verdad es que nos han sorprendido. Se están acoplando muy bien. Tienen mucho mérito porque el salto de categoría incluye muchos cambios. Los ritmos de entrenamientos son más rápidos, por ejemplo". Otro aspecto a destacar es la vida laboral de los trabajadores. Esto es muy común en Tercera División. "Suelen llegar bien aun compaginando trabajo con los entrenamientos y los partidos. Pueden venir todos los días. Igual algún día faltan pero se adaptan muy bien", aclara Ibón.

Durante una temporada influye todo, incluidos los horarios. El técnico blanquiverde tiene pocas dudas de que jugarán los domingos a las 12:00 y, alguna vez esporádica, los sábados. "Al final en casa ponen la hora que tu quieres. Fuera de casa te tienes que amoldar". Arrieta también afirma que la liga de 22 equipos puede dar dificultades a las fechas de los encuentros. De momento, ya sabe que el primer partido es contra el Alhaurino el 28 de agosto.