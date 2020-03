La organización de la Media Maratón de Málaga explica su cambio de fecha

Después de la suspensión de la XXX edición de la Media Maratón de Málaga, la organización del evento, con 7.500 participantes, retrasó hasta el 8 de noviembre la celebración de la prueba. Días después, explicó en una nota distribuida por las redes los motivos del retraso de ocho meses en la celebración de la prueba y no se había suspendido.

"Ante esta situación de alarma, por parte de la organización se podría haber optado por la cancelación definitiva de la prueba por razón de causa mayor, quedando exonerada de la devolución de las cantidades abonadas en concepto de cuota de inscripción. No obstante, en un intento de que las personas inscritas puedan participar en la carrera, y minimizar los contratiempos surgidos, se decide su aplazamiento para el día 8 de noviembre, sin que existiera obligación para ello", se defendía la organización de comentarios en redes sociales.

"Nos encontramos ante un estado de alarma, situación jamás vivida en nuestro país, en más de 70 años, y que a todos nos va a afectar de alguna manera. Por ello, en la medida de lo posible, con la ayuda y colaboración de todos, debemos intentar minimizar los efectos adversos que puedan producirse", proseguía la nota: "Por parte de la organización de la Media Maratón, en un esfuerzo redoblado, y siempre pensando en nuestros/as participantes, ofreceremos la posibilidad de que aquellas personas que no puedan participar el día 8 de noviembre, puedan reservar su inscripción para la edición de 2021. A tales efectos, a través de la plataforma de inscripción “Deporticket”, a partir del día 18 de marzo, recibirán un código de activación para que puedan confirmar su participación en una u otra edición, opción que estará disponible hasta el 31 de mayo de 2020. No obstante, esperamos contar con la comprensión y el apoyo mayoritario de todos/as los/as inscritos/as, para que el próximo día 8 de noviembre podamos disfrutar de una fiesta deportiva. Sin vuestro apoyo no podría ser posible".