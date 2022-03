Pablo Ramírez, primer convocado del UMA Antequera por España.

El álbum de recuerdos sigue creciendo en el BeSoccer CD UMA Antequera. A las páginas que recogen los tres históricos ascensos a Primera División se le unió recientemente la clasificación a la final four de la Copa del Rey en su edición de la temporada 2021/2022. Este jueves 17 de marzo se añade un apartado más centrado en destacar una recompensa que recae en Pablo Ramírez González. El rendimiento del pívot no ha pasado desapercibido para el entrenador de la selección española sub 21, Albert Canillas, que le ha incluido en la convocatoria para una concentración que tendrá lugar del 27 al 31 de marzo y disputará dos partidos de carácter amistoso contra la selección lusa en el Pabellón CR Leones Porto Salvo los días 29 y 30 a las 18.00 horas (19:00 horas en España).

Por primera vez, un jugador del BeSoccer CD UMA Antequera recibe el premio de defender la camiseta del combinado nacional. Una experiencia que va a ser única e inolvidable para Pablo, convertido ya en una pieza fundamental en los planes de Tete. Un pívot con grandes cualidades para dominar el ataque y castigar a las defensas rivales con sus inagotables recursos para finalizar los ataques o bien asistir a un compañero que le acompañe en la ofensiva. En su debut en Segunda División lleva 10 goles en 27 jornadas. En el actual plantel verde hay otros que ya vivieron una situación similar a la de Pablo. Fernando Cobarro ha sido convocado con la selección sub 21, sub 19 y sub 18 y, en la absoluta, han estado Burrito, Tete y Crispi, estos dos últimos forman ahora el tándem de entrenadores.