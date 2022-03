El "partido más serio del año" para el Iberoquinoa Antequera

El Iberoquinoa Antequera cuajó el pasado viernes su mejor partido como visitante en lo que va de temporada en la Liga Sacyr Asobal, nada menos que ante uno de los grandes, el Fraikin BM Granollers, al que tuvo contra las cuerdas hasta los minutos finales. La mejora paulatina del juego de los antequeranos se va plasmando partido tras partido y ahora, con la Copa del Rey en el horizonte, la moral de Lorenzo Ruiz y sus jugadores es alta y se ven capacitados para hacer un gran papel en casa, en el Fernando Argüelles.

El entrenador está muy satisfecho con el rendimiento que dio su equipo el viernes en Granollers: “Quizás fue el más serio de todo el año. Lo habíamos preparado muy bien, contra un gran rival en un estado de forma espectacular. Pero no sé si es por la falta de presión que teníamos, les plantamos cara en un partido muy serio, donde la defensa fue la gran baza nuestra. La mala suerte de tener tantas exclusiones nos privó de rascar algo. Ellos quizás no se esperaban ese juego de anticipación y tan reactiva, pero fue un partido precioso, jugado de tú a tú, y de donde salimos muy felices y motivados de cara a la Copa”.

Para Lorenzo Ruiz, ver esta evolución en su equipo es un motivo de satisfacción. “El equipo necesitaba tiempo de compenetración, para que la filosofía de juego que tenemos la captase todo el equipo. Me gusta jugar mucho sin balón y era complicado con jugadores acostumbrados a recibir y lanzar y no hacer un juego más de continuidad. Las rotaciones hacen que ese juego de continuidad se pueda producir, sobre todo con Lucas y Pedro .Y también la portería, con Diego y Fran, todos sumaron. Como lucharon los jugadores y como todos fueron a una, con eso es con lo que me quedo. Hay que seguir y si terminamos la temporada jugando así y consiguiendo puntos acabaré feliz, porque el trabajo se irá viendo reflejado”, señala el entrenador del Iberoquinoa Antequera.