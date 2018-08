A un paso de hacer historia en Francia

Ocho años después del triunfo de La Roja en el Mundial de Sudáfrica, esta tarde puede ocurrir otra hazaña similar. La selección española femenina se enfrenta al conjunto japonés en la final del Mundial Femenino sub 20 que se disputa en Francia (19:30, en GOL).

Entre las jugadoras españolas se encuentra Paula Fernández. La catalana, que actualmente milita en el Málaga Femenino, expresa a EFE en una entrevista sus inquietudes frente al encuentro. España ya se enfrentó a Japón en la segunda jornada de la fase de grupos, a la que ganó por 1-0. Pero, como asegura Fernández, no hay motivos para relajarse: "El haber jugado con ellas nos da una idea de cómo puede ser la final, pero este partido será aún más intenso y mucho más difícil". Y es que las rivales se han hecho notar en el Mundial, como reconoce Paula: "Ante Japón nunca te puedes confiar. Ha hecho una fase clasificatoria muy buena, una fase de grupos en Francia también muy buena y ahora tenemos que medirnos a ella con respeto, aunque con el deseo de imponer nuestro juego".

Con su equipo ya en la final, Paula mira un poco hacia atrás. Al principio, no se veían estar en la final: "Hablábamos de la final como una utopía, como un sueño. Ahora que es realidad, lo daremos todo para ganar". Fernández hace también un balance de la trayectoria hasta la final: "Hemos tenido un grupo muy difícil, con Estados Unidos, Japón y Paraguay. Ha quedado ratificado que era el grupo de la muerte, porque han llegado a la final España y Japón". Además, el campeonato mundial es aún más difícil que el europeo: "Un Mundial ya de por sí aumenta la dificultad, porque te mide con los equipos americanos y con los asiáticos, que están muy trabajados táctica y físicamente. A las potencias europeas ya las conocemos". Y no duda que España pueda ser una de estas en el futuro: "Aún tenemos mucho que recorrer, pero España llegará a ser una potencia del fútbol femenino". Y, si bien muchos lo ven una actitud "conformista", Paula se muestra realista ante lo que pueda pasar en la final, si bien se busca ganar: "Sería el premio al trabajo que hacemos día a día, pero sabemos que una final la puedes ganar o perder. Si nos llevamos la plata, estaremos igual de orgullosas por haber hecho historia".

La centrocampista concluye hablando de su compañera Aitana Bonmatí, que no jugará la final tras la sanción en el último partido: "Su baja es muy sensible. Es una pieza clave en el equipo y es un fastidio porque era su último partido en categorías inferiores. Estará apoyando al equipo como una más". Esta baja podría suponer una oportunidad para Paula esta tarde, pero ella se muestra humilde: "Todas las que estamos en el banquillo podemos aportar nuestro granito de arena cuando haga falta. Yo, por edad, podría haber jugado el último Europeo sub 19, y que Pedro López haya confiado en mí para este mundial sub 20 es algo muy grande y también un orgullo pertenecer a una generación que ya ha hecho historia".