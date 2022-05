El premio a la continuidad en el Costa del Sol

El Costa del Sol llegó en la noche del domingo, cenó en familia tras un recibimiento reconfortante en el aeropuerto y este lunes descansó para volver al ruedo hoy. La alegría por el título de la Copa de la Reina fue enorme y la superioridad exhibida en el Donostia Arena incontestable. Es extraño ver ganar en una competición que había tenido cinco campeones en las cinco anteriores ediciones con tanta autoridad como lo hicieron las pupilas de Suso Gallardo en tierras vascas. Se celebró con alegría, pero había también cierta contención en el sentido de que la temporada aún reserva retos de mucho calado. Ya en la misma sala de prensa de Illumbe el técnico apuntaba a la final de la EHF Cup, que arranca este domingo en Gran Canaria, y a ser después subcampeonas de Liga.

El siguiente reto es el próximo entrenamiento. Martes y miércoles se trabajará en la puesta a punto y ya jueves y viernes en la pista para viajar a tierras canarias el sábado. El domingo es el partido a las 13:00 horas en la Península. Después, el sábado 14 de mayo es la vuelta en Málaga. La EHF Cup ha adquirido un tinte más simbólico por el hecho de que se ha decidido, sea audacia o temeridad, dar el paso de abrir el Martín Carpena, un pabellón cinco veces más grades que Carranque, para un partido en el que se decide un título. Es, de alguna forma, un modo de testar el imparable crecimiento del deporte femenino, particularmente del balonmano en Málaga. Un ensayo también para la Copa de la Reina 2023, que será en el mismo escenario. Y, lógicamente, es un chute de adrenalina. Hay jugadoras internacionales en la plantilla que han participado en Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos, que han vivido grandes ambientes. Pero la posibilidad de hacerlo en casa estimula muchísimo a una plantilla que, antes de ir a la Copa, hablaba con la boca pequeña de la EHF. Pero ya puede centrarse, con la confianza que da ganar un título, en el reto de repetir título europeo.

Una de las claves del éxito del club que preside Pepa Moreno ha sido dar continuidad a la plantilla ganadora. A veces se necesitan cambios para no caer en la molicie o el conformismo. Pero esta vez ha resultado la prolongación del proyecto. El esfuerzo fue para asegurar lo que había, que tras ganar tres títulos obviamente se despierta interés. No se fue nadie. Llegó la brasileña Talita Alves y subió desde el Plata Carla Barranco. Para el año próximo está anunciado oficialmente el fichaje de Elena Cuadrado, aún joven para ya con cuajo en División de Honor. Está también encarrilada la contratación de Gaby Pessoa, ex jugadora costasoleña y rival el domingo pasado con el Atlético Guardés. Subir el nivel de la plantilla con profundidad es lo que se pretende para tener más frescura y sacar más partidos de Liga, por la que se sueña pelear. Y hay carriles para que suban jóvenes de la cantera.

Pero antes hay este reto. El mismo grupo se enfrentará al Rocasa Gran Canaria, al que se ganó en los cuartos de final de Copa. Equipo con mucho físico y nivel que no será sencillo. Tres partidos en tres semanas contra el mismo bloque obliga a ser mentalmente fuertes. Después vendrán cuatro partidos de Liga en apenas 10 días para acabar la competición. Depende de sí mismo el Costa del Sol para acabar como subcampeón. De fondo, también está asegurado, como campeonas de Copa, disputar con el Bera Bera la Supercopa el próximo ejercicio.