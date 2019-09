El fútbol regresa este domingo al Municipal Antonio Lorenzo Cuevas con el encuentro que enfrentará, desde las 18:00 horas, al Marbella y al Atlético Sanluqueño. Un encuentro que ilusiona a los blanquillos por “poder jugar ante nuestra gente y seguir haciéndolo como hasta ahora”. Las únicas bajas confirmadas para el encuentro del próximo domingo son las del lateral Saúl González y el extremo Paulo Vitor. Si bien, el jugador brasileño ya se encuentra en la recta final de su recuperación y se incorporará al grupo la próxima semana.

El técnico blanquillo, David García Cubillo, analizó la situación de su equipo tras las cinco primeras jornadas y ha reconocido que el equipo aún tiene que mejorar. En concreto ha hablado sobre los goles encajados en estas primeras jornadas. "La preocupación de encajar goles es menor porque estamos marcando nosotros, pero sí me preocupa porque los equipos que menos encajan son los que estarán arriba", dijo.

Pese a todo incidió en que "me preocuparía más si el equipo estuviera partido, si viera que no marca en el área o si lo viera despistado". Además destacó que "los mecanismos defensivos no están siendo malos". Si bien ha reconocido que "el dejar la portería a cero siempre es un objetivo para el Marbella y es una de las cosas que nos motivan para mejorar". En contrapartida a los goles encajados, el Marbella está brillando en el área contraria, "en la faceta ofensiva somos los que más goles llevamos". A pesar de ello, el técnico madrileño siempre quiere más "hay que mejorar también".

En este inicio de temporada el equipo está "físicamente muy bien". Por lo que Cubillo insistió en que "hay que analizarlo todo. Bajamos en las segundas partes, pero en las primeras vamos al 200% y mantener ese ritmo durante 90 minutos es muy difícil". Por eso “no estamos preocupados por el aspecto físico, porque el objetivo es arrancar y terminar fuertes”. Del Atlético Sanluqeño ha resaltado que "como visitante aún no ha perdido". "Es un equipo que mantiene lo bueno del año pasado y que con Geijo arriba ha mejorado. Si no pueden jugar al fútbol, siempre tienen la salida en largo". Además "defensivamente han mejorado, están más juntos y aprietan bastante bien".

Por último, afirmó el técnico blanquillo el nuevo horario del partido "nos gusta jugar a la hora que le guste a la gente. Ya el año pasado jugados algunos partidos por la tarde y no pasa nada". "Nos adaptaremos y esperamos que haya un buen ambiente y que lo pasemos bien", apuntó Cubillo, antes de finalizar su intervención añadiendo que "el campo está de maravilla con el césped ya recuperado".