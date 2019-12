Llega la última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola que el Rincón Fertilidad Málaga va a disputar en el año 2019. Será el noveno encuentro de la competición liguera del curso y tendrá lugar este sábado 28de diciembre en el Pabellón de Ciudad Jardín a partir de las 19:00 horas. El cuadro malagueño se verá las caras con el Conservas Orbe BM Porriño en un duelo con dos puntos vitales para las locales en su intención de no descolgarse de la zona de honor de la tabla clasificatoria.

Tras caer en Gijón la pasada semana, el equipo malagueño cayó hasta la sexta posición, aunque se encuentra a sólo dos puntos de la segunda plaza. Con una jornada con enfrentamientos directos en la parte alta, la situación es propicia para volver a ascender puestos pero, antes de mirar los resultados de los demás, el Rincón Fertilidad Málaga debe cumplir su parte superando a un siempre complicado Porriño. Las gallegas sólo han logrado vencer en la primera jornada y desde entonces suman tres empates y cuatro derrotas. Pero es un equipo correoso que ha logrado poner en muchas dificultades al Rocasa Gran Canaria en la última jornada o de arañar un punto en su visita en Huerta del Rey ante Aula Valladolid. Su rendimiento va a más con el paso de las jornadas y no pondrá nada fácil las cosas en Málaga.

Para Suso Gallardo es muy importante acabar 2019 con buen sabor de boca: “Es el último partido del año, en casa y ante un Porriño que, aunque los resultados no le están acompañando, es un equipo que viene de menos a más, haciendo buen balonmano y siendo muy rocosos. Después de perder en Gijón en casa no se pueden escapar más puntos. Y, para bien o para mal, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Ya sabemos lo que hicimos mal y toca recuperarnos, encontrar sensaciones perdidas y brindarle a la afición los dos puntos antes del parón”. El técnico malagueño tiene claro que el Rincón Fertilidad Málaga tendrá que trabajar mucho para sumar una nueva victoria. “La liga está demostrando que incluso los deabajo, aunque pierdan y no tengan todos los puntos que merecerían, están peleando todos los partidos. Es una liga muy disputada, donde los puntos se van a vender caro, pero en casa nos tenemos que hacer uertes y conseguir una victoria que paranosotros es vital”, expuso Suso Gallardo.

Se espera un buen ambiente en el encuentro, una circunstancia que debe jugar a favor del equipo malagueño según Suso Gallardo. “Es un día ideal, con un Memoria de Málaga Norte, nuestro club filial, en la previa durante la mañana y la tarde, siendo las fiestas y con entrada gratuita, es un fecha propia para que Ciudad Jardín esté lleno y lleve al equipo en volandas a la victoria”.