"No queda otra que ir a muerte en esta Copa"

Semana ilusionante la que tiene por delante el Iberoquinoa Antequera, que disputa este viernes a las 17:15 el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Ángel Ximénez Puente Genil. Uno de los jugadores que más conocen la importancia de haber logrado estar en esta cita es su capitán, un Francis Morales que vivió muy de cerca la anterior etapa en la élite y que, después de varios meses de baja por una lesión, se encuentra a disposición de Lorenzo Ruiz. El capitán se apunta a la Copa y tiene claro el mensaje, dejárselo todo en el 40x20 y disfrutar junto a su gente que ayudará desde la grada.

-¿Llega en un buen momento el Iberoquinoa Antequera a esta Copa del Rey?

-Hay un ambiente muy bueno ahora mismo después del otro día, aunque fuese liga, donde hicimos un gran partido en Granollers. Llegamos con una dinámica positiva y ahora tenemos una semana de preparación previa a la Copa del Rey que afrontamos con muchas ganas siendo en casa.

-Y el equipo, ¿Podrá contar con su capitán después de estos meses de baja?

-Yo me apunto a todo lo que pueda, Lorenzo ya sabe que estoy ahí y el cuerpo técnico decidirá quién debe estar. Simplemente hay que animar a los compañeros, que demos un pasito adelante y disfrutar de todo esto.

-¿Genera una emoción especial el hecho de que se dispute en el Fernando Argüelles?

-Siempre que hay partido hay cosquilleo, es como le digo a los alevines que llevo, si no tengo nervios, es que no hay nada ahí de lo que disfrutar. Siempre hay nervios, y siendo una Copa del Rey en casa, contra Puente Genil, con mucha gente que va a venir a verte, hay que disfrutarlo, pero siempre hay cosquilleo y, conforme se acerque el partido, irán a más.

-Pese a que el curso no está dando los resultados esperados, ¿Viene esta Copa del Rey a recordar el premio que supone esta temporada por todo lo sufrido en los años anteriores?

-Han sido muchos años de trabajo anteriormente para llegar a Asobal. Por desgracia no lo hemos sabido gestionar, sobre todo en la primera vuelta, y se han dado muchos malos resultados y estamos ahí en la clasificación. No queda otra que ir a muerte en esta Copa, disfrutar, ser conscientes de que puede no volver a pasar a no ser que nos clasifiquemos otra vez.

-Es uno de los supervivientes de aquel Balonmano Antequera que ya disputó una Copa del Rey en casa en 2010. ¿Qué recuerdos guarda de aquella ocasión?

-Yo era un niño, disfruté muchísimo desde fuera. Yo estaba dentro del equipo, entrenando con ellos y, aunque no disputase esa Copa del Rey, era grandioso, ver el pabellón con gradas supletorias, que no cabía un alfiler, con todo el mundo vistiendo de verde, que fue lo que más me impresionó, y viendo el balonmano en condiciones, se disfrutó muchísimo.

-Y queda claro que los aficionados que vengan el viernes al Fernando Argüelles se van a marchar orgullosos de sus jugadores.

-No hay otra, hay que dejárselo todo sí o sí y ya veremos al final del partido como está la cosa, si ha salido bien o ha salido mal. Pero es esencial que todos disfrutemos.