Más refuerzos en La Rosaleda

El Málaga Femenino, en pleno momento de apogeo con su ascenso a Primera, no cesa en su búsqueda de nuevos refuerzos que den buenos resultados al equipo la próxima temporada. De este modo, ayer dio a conocer sus dos nuevos fichajes.

Tras incorporarse el jueves la montenegrina Armisa Kuc, la nueva apuesta del club blanquiazul es la delantera Celia Ruano, que supone el séptimo fichaje del equipo. La jugadora de Las Palmas, de 23 años, llega procedente del Femarguín, donde consiguió marcar la pasada temporada 77 goles, lo que la hace una interesante apuesta para el club de Contreras.

Fue en el Femarguín donde Celia comenzó su andadura en el fútbol, en la temporada 2010/11, con apenas 16 años. Cinco años más tarde, Ruano se marcharía al Tacuense por dos temporadas, para volver después a su equipo de origen, con el que disputó la Fase de Ascenso a la Liga Iberdrola -en la que se enfrentó al Málaga-. Su traslado a La Rosaleda ahora supone también su estreno en competición fuera de las Islas Canarias.

Por su parte, la mexicana Natalia Gómez-Junco se convierte en el octavo fichaje del equipo blanquiazul. A sus 25 años, la centrocampista llega procedente del Thor Akureri. En el equipo islandés, donde ha estado las dos últimas temporadas, obtuvo su máximo reconocimiento en 2017, año en que su equipo se proclamó campeón de liga.

Además, Natalia juega en la selección de fútbol mexicana sub 20, con la que ganó a finales de enero el Mundial sub 20 de la CONCACAF en Trinidad y Tobago tras imponerse 2-4 en los penaltis a Estados Unidos en la final. También disputó con esta selección los mundiales sub 20 de 2010 en Alemania -donde el equipo quedó segundo- y de 2012 en Japón -donde la selección finalizó tercera-.

Ambas jugadoras mostraron su agradecimiento al Málaga Femenino en las redes sociales tras su incorporación al club blanquiazul. "Muy emocionada y feliz de formar parte de este gran club", compartía Natalia en Twitter, que se mostraba "lista para una temporada inolvidable".

El club, que seguirá anunciando sus nuevos fichajes durante los próximos días, busca hacer una buena temporada en la Liga Iberdrola. La primera jornada de la competición arranca el domingo 9 de septiembre.