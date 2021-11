Regino Hernández anuncia que se retira

Regino Hernández anunció en redes sociales que se retira tras casi dos décadas de carrera deportiva. Lo hará después de los Juegos Olímpicos de Pekín, curiosamente la competición que le encumbró con una medalla de bronce en Pyeongchang en 2018. "Han sido muchos meses pensándolo y dándole vueltas al tema y, finalmente, he decidido que, una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Pekín, pondré fin a mi carrera deportiva, después de 15 años compitiendo al máximo nivel", escribía.

"Ha sido una decisión muy dura, porque el snowboard ha sido mi vida desde que tengo uso de razón", continuaba el rider: "Estos últimos años han sido muy difíciles, ya que he sufrido lesión tras lesión y eso pasa factura. Por otro lado, mi mente está agotada y me pide un cambio a gritos; para un deportista, si su mente no funciona, no funciona nada". "Son muchas cosas las que he pasado en todos estos años, tanto buenas como malas. Desde los títulos conseguidos, hasta el fallecimiento de Israel Planas, al cuál jamás estaré lo suficientemente agradecido por todo lo que hizo por mí, porque no solo me enseñaba en la pista como ser mejor, sino también, fuera de ella, la actitud que tenemos que tener frente a la vida: de guerreros, de pelear, con uñas y dientes, por lo que uno quiere y de no rendirse nunca, pase lo que pase", añadía. "Quiero agradecer a todas las personas, marcas y patrocinadores que me han apoyado durante todo el camino, pero, sobre todo, quiero agradecer a esas personas que han estado en las malas, en esos momentos que las cosas no iban bien, que me faltaban las fuerzas para seguir, que estaba a punto de tirar la toalla y no me lo han permitido, esas personas que me han ayudado a levantarme y han caminado a mi lado, hasta que las cosas iban mejor, porque, como ya he dicho en muchas ocasiones, para darte una palmada en la espalda cuando las cosas van bien hay muchos, pero para ayudarte cuando las cosas van mal están los de verdad", publicaba Regino Hernández, que finalizaba: "Sin mucho más que añadir, me despido de vosotros y cierro esta etapa de mi vida, para empezar una nueva, con la misma ilusión con la que empecé en la competición. Un fuerte abrazo y nos vemos en las pistas".