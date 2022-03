Remontada de Davidovich para seguir en Indian Wells

Alejandro Davidovich está en la segunda ronda de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, después de una remontada épica. Salió cara esta vez para el malagueño, que ya había perdido varios partidos en esta campaña apretados. Le acabó cayendo de su lado y se impuso a Borna Coric (7-6, 0-6 y 5-7) en un triunfo que le servirá para coger confianza días después de estrenarse con España en la Copa Davis en Puente Romano en Marbella. Ahora le tocará un hueso duro en el siguiente escalón, Denis Shapovalov.

El croata llegaba después de recuperarse de una grave lesión en el hombro que le había tenía fuera de la competición un año completo. Y se le notó durante el encuentro al top 30. El rinconero vio como su rival le rompía el saque, aunque se recuperaba después para forzar un tie break, donde se decidiría el primer set. Con casi todo perdido (3-6), el joven forzó el 5-6, pero en ese momento no ajustó bien un golpe y acabó cayendo del lado de Coric, que se ponía por delante.

Pero Davidovich no entregó la cuchara y consciente de que a buen nivel podía meterse en el partido, se concentró y el tenis comenzó a fluir. Pronto le rompió dos veces el servicio al croata, que levantó el pie sabedor de que quedaba una manga por delante. Un impoluto, e inusual 0-6, para el tenista entrenado por Jorge Aguirre, que llegaba con fuerza al momento decisivo del choque. Había mucha tensión en la pista. Coric mejoró su saque y fue el malagueño el que encadenó varios errores que le costaban un break. El partido estaba para el croata, con 5-3 a favor y saque. Pero ahí se creció el malagueño, que le dio la vuelta para terminar con un 5-7 que le permite seguir con vida en Indian Wells. Ahora le espera Shapovalov.

"Es fantástico ya que llevo siete meses sin agarrar una raqueta, el periodo más largo de mi carrera", decía después Coric: "No me he sentido seguro, he estado sacando suavemente y seguía sintiendo dolor, a veces hasta con espasmos musculares. Las dudas iban aumentando, pero sabía que tenía que poner todo de mi parte para volver al lugar donde estaba antes de la lesión, tanto físicamente como con mi servicio".