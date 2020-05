Una renovación más en el Rincón: Paula García sigue otra temporada

Una vez dada por concluida la temporada 2019/2020, toca centrar todas las energías en la siguiente campaña. Desde el Rincón Fertilidad Málaga se sigue apostando por mantener gran parte del bloque del actual plantel, por lo que a las renovaciones de Sole López, Estela Doiro, Isa Medeiros, Rocío Campigli, Espe López y María Pérez, más el fichaje de Merche Castellanos, se suma en esta ocasión la continuidad de la pivote Paula García en el curso 2020/2021. La jugadora sexitana cumplirá así su cuarta temporada en el equipo malagueño, la segunda en esta segunda etapa en un club que, como ella misma declara, ya considera su casa.

La internacional española llegó a Málaga en el verano de 2016 procedente del Mecalia Atlético Guardés. Tras dos temporadas excelentes, la pivote emprendió la aventura de jugar en el extranjero, incorporándose al Bistrita rumano. Problemas físicos no le dejaron rendir a su mejor nivel, volviendo al equipo malagueño en el tramo final de esa misma campaña. Ya en esta temporada a las órdenes de Suso Gallardo se ha podido ver en la jugadora una progresión en su rendimiento, que empezaba a ser mucho mejor justo cuando tuvo que detenerse la competición debido a la pandemia. Pero desde el Rincón Fertilidad Málaga se sigue apostando en la sexitana como uno de sus baluartes, tanto en la pista como en el vestuario.

Paula García demuestra que la continuidad en el Rincón Fertilidad Málaga era su prioridad. "Muy feliz de seguir en la que considero mi casa desde hace varios años. Estoy muy contenta de formar parte de este nuevo proyecto, una nueva etapa que comenzó de una forma muy desafortunada y triste el pasado verano pero de la que estoy muy orgullosa de estar presente. Tengo muchas ganas de aportar lo mejor de mí para conseguir los objetivos que nos marquemos la próxima temporada", declara la jugadora.

Para la pivote internacional, seguir en Málaga supone un reto personal: "Tiene mucho que ver con lo que hablaba anteriormente. Estoy en un equipo donde siempre me han hecho llegar la confianza que tienen depositada en mí. Soy consciente que este año no venía en mi mejor condición debido a una mala temporada anterior por problemas de salud, pero me he ido ganando esa confianza de menos a más con el desarrollo de la temporada y han seguido apostando por mí de cara al próximo curso. Quiero seguir trabajando para volver a mostrar mi mejor versión, que creo que con el desafortunado parón que estamos viviendo toda la sociedad se cortó la progresión cuando estaba empezando a alcanzarla, y volver a estar al 100%, ayudando al equipo a estar en los puestos de arriba, que Málaga vuelva a tener la competición europea y, ojalá, levantemos pronto un título con el Rincón Fertilidad Málaga".

Suso Gallardo: "Aseguramos la columna vertebral del equipo"

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga Suso Gallardo considera muy importante que Paula García siga en el equipo, por lo que aporta en la pista y también por lo que supone. "La renovación de Paula García es una gran noticia y muy importante para el engranaje del equipo. Mantenemos una pieza clave dentro del grupo y Nos aseguramos así que la columna vertebral del mismo no tiene fisuras, como por ejemplo sí estamos viendo en otras plantillas de la Liga Guerreras Iberdrola, donde sus jugadoras importantes se están yendo. Pienso que esto puede ser un factor determinante en la temporada próxima y, sobre todo, a valorar y a tener muy en cuenta el gran trabajo que se está realizando desde el club, apostando por tener un equipo fuerte y competitivo", declara.

Suso Gallardo tiene claro que la pivote es ya parte de la familia del Rincón Fertilidad Málaga: "Para el equipo y para mí como entrenador es primordial tener jugadoras que, aparte del nivel que demuestra a diario Paula, se identifiquen con el club y nos aporten ese plus como jugadoras de casa. Aunque es cierto que ella no ha nacido en Málaga, lleva muchos años con nosotros y ha demostrado que su implicación es máxima, convirtiéndose en un referente y una 'malagueña' más de adopción".