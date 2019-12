El Algeciras logró en el Antonio Lorenzo Cuevas lo que nadie conseguía desde hace dos meses, sumar. El Marbella cedió puntos en su feudo de nuevo ante un conjunto que supo cerrar bien atrás para limitar el potencial ofensivo que está sacando a relucir el cuadro blanquillo. No concedía un empate desde el domingo 13 de octubre, ante el Cartagena, con el mismo resultado que se dio esta jornada, con el 0-0. Un punto que alarga la racha de imbatibilidad como locales: desde el 7 de enero sin perder.

El Marbella buscó tomar el control del juego desde el principio ante un Algeciras reservón, pero que salía con peligro a la contra. De hecho, para los visitantes fue la primera ocasión, en un balón largo que peleó Karim y que sacó un disparo que logró parar Wilfred.

Los blanquillos intentaban llegar por bandas, pero el rival estaba muy bien plantado en defensa, con dos líneas de cuatro muy juntas, y no dejó espacios. Costó bastante generar ocasiones y no hubo muchas, aunque los locales pudieron adelantarse en varias acciones. Por ejemplo en el 9’ con una internada de Samu Delgado hasta la línea de fondo, que dejó atrás pero no encontró rematador. Aunque al final Paulo Vitor se hizo con el balón y sacó un disparo desde fuera del área que sacó Lopito.

Cercanos a la media hora volvía el peligro. Una falta lateral que remató alto Samu Delgado. Y poco después la ocasión más clara para los locales: un contragolpe que culminó de nuevo Samu con un disparo que no encontró puerta. El dominio fue claro de los blanquillos, que no encontraron demasiados huecos, ante un Algeciras que se defendía bien y encontraba al contragolpe oportunidades para hacer daño a los locales. Almenara volvía a exigir a Wilfred en otra acción a la contra.

El segundo tiempo arrancó con un buen centro de Saúl al que no llegó por muy poco Óscar García en boca de gol. Parecía que el Marbella iba a lanzarse al ataque, pero no fue así, porque el Algeciras tuvo una buena racha de juego en la que Karim dispuso de una ocasión clara y los visitantes reclamaron hasta dos penaltis de forma consecutiva en el área blanquilla.

Fueron minutos de agobio para un Marbella que había perdido el control del partido en esta fase, aunque supieron rehacerse para acabar dominando, aunque con la misma suerte. El Algeciras se peleó su punto en Marbella.