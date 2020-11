Se escapó en los últimos 90 segundos de partido, cuando mejor lo tenía pero cuando peor se encontraba. Con tres bajas significativas como la de Taylor Cameron, Jeffrey Godspower e Ismael Tamba, con el primer entrenador también ausente y con tan solo cuatro entrenamientos en las piernas tras más de un mes sin competir. Así se presentó el CB Marbella a su partido ante un gran Zentro Básket, que jugó un partido de muy alto nivel y que se aprovechó de los errores en el rebote del conjunto azulón para llevarse el triunfo para la capital.

Vendió cara la piel el Decano, que a pesar de ir por detrás en el marcador salvo en contadas ocasiones siempre se mantuvo firme en pelear el partido y no dejarse llevar por el cansancio y las precipitaciones. Poco material había de fondo del armario, pero los ocho jugadores disponibles rayaron a un grandísimo nivel, obligando a Zentro Basket a emplearse a fondo para llevarse una lógica victoria. Los primeros 10 minutos de juego fueron de tira y afloja, viéndolas venir ambos conjuntos y defendiéndose en la zona como podían. Eran los madrileños quienes daba un primer estirón en el marcador con el 3-9 del minuto cinco, pero la explosividad de Pablo Sánchez, los puntos de Pablo Ibáñez y un buen Devin Wright sacaban a flote la nave marbellí al final del primer acto (19-24).

El juego interior local se veía arriba nuevamente de la mano de Wright, que acaparaba mucho el balón buscando jugar su buen movimiento de pies y dejando espacios para el tiro exterior. Con seis puntos seguidos no dejaba que Madrid se distanciara de nuevo en el electrónico (33-36), llegando incluso a ponerse el CB Marbella un punto por debajo a falta de algo más de dos minutos para el descanso. Las segundas opciones en el tiro de Zentro Basket iban haciendo mella en un Marbella que seguía remando sin cesar, dejando la cosa de cara para la parroquia visitante al ecuador del encuentro (41-45).

El paso por los vestuarios sentó bien a Marbella, que se puso en cuatro jugadas por delante en el marcador por primera vez en el encuentro (50-49) con una nueva canasta bajo el aro de Devin Wright tras asistencia de Adri Fuentes. Volvía a arrancar la maquinaria Zentro Basket con Pereira y Barreiro en estado puro y se escapaban de nuevo por 52-56, aprovechando de nuevo dos despistes defensivos locales para aumentar la distancia y presentarse con seis puntos de renta en el último periodo (54-60).

Así, el orgullo local no iba a dejar que el partido se le fuera de las manos. Marbella tiraba de experiencia y los visitantes empezaban a acusar un poco la inexperiencia en este tipo de partidos. No conseguían irse y cerrar el partido, y además, veían como se crecía un equipo marbellero que tiraba más de garra que de físico, muy, muy limitado y llevado hasta el límite. Un lanzamiento lejano de David Knudsen hacía levantar los ánimos que no andaban muy allá con el 59-63 a falta de seis minutos, para que posteriormente Lucas Muñoz apretara aún más la cosa desde la línea de personal (63-66). Así, llegaba el momento del CB Marbella con un exponencial Pablo Ibáñez, quién con un triple daba de nuevo ventaja al equipo a falta de menos de tres minutos (67-66).

Perdía la pelota en dos ocasiones seguidas Zentro Basket, una tras una buena defensa local y otra tras fallar hasta dos tiros seguidos, pero Marbella no aprovechaba el momento fallando incluso algún tiro libre tras antideportivas y técnicas. La cosa se ponía seria y complicada para el equipo que no mantuviera la calma y quizá Zentro Basket sí tuvo esta vez la madurez necesaria para coger un rebote con menos de un minuto por jugarse tras fallar dos tiros libres y con empate en el marcador. Fue Ballespín quien terminó de matar a un CB Marbella que tocó la victoria con las manos, pero que pecó de tener muchos errores en el rebote pero sobre todo, al que le faltó un mayor despliegue físico para hacer frente a un rival madrileño que jugó su partido y logró llevarse el triunfo del Carlos Cabezas sudando la gota gorda (73-78).