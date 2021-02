Golpe de autoridad del Rincón Fertilidad Málaga en la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup, donde consiguió imponerse al AC Paok por un marcador contundente de 30-21 que le hace dar un paso de gigante hacia las semifinales, que tendrá que hacer bueno este domingo. Las malagueñas fueron dominadoras del marcador durante todo el choque, aunque sufrieron un bajón en el inicio de la segunda parte que supieron superar para lograr una renta de nueve goles de ventaja, demostrando que el equipo comienza de nuevo a coger las buenas sensaciones en un partido coral de gran parte de la plantilla.

La primera seña de normalidad, el buen arranque. Es habitual ver al Rincón Fertilidad Málaga entrar muy bien a los partidos y esta ocasión no fue una excepción, con un 4-0 de arranque, ampliándolo al 9-2 en apenas once minutos de juego, haciendo mucho daño Sole López e Isa Medeiros por los extremos. Tuvo que parar el choque el técnico griego, que consiguió que su equipo diese respuesta a través del saque rápido de centro, que no dejaba posicionarse a la defensa 6-0 malagueña, que era una auténtica pesadilla para el Paok, que cuando lograba superarla se topaba con Merche Castellanos. Al menos les sirvió para cortar la sangría y mantener las distancias, que seguían siendo de siete goles al descanso (17-10), destacando la labor en la dirección de Silvia Arderius en estos primeros treinta minutos.

Se rozó la tragedia griega en la salida de vestuarios. No fue buena la puesta en escena del Rincón Fertilidad Málaga en el comienzo del segundo tiempo, con cinco pérdidas en apenas cinco minutos que obligaban a Suso Gallardo a parar el partido. Encajaban las malagueñas un parcial de 0-4 que apretaba el marcador (17-14) hasta que Isa Medeiros anotó el primer tanto de las panteras en la reanudación pasados 6:30 minutos. Entonces Paula García lideró un parcial de 3-0 que permitió recuperar los cinco goles de renta y devolvía la tranquilidad al banquillo malagueño (21-16).

Tras varios minutos donde la distancia se mantuvo, el Rincón Fertilidad Málaga consiguió dar un nuevo acelerón. Con un parcial de 4-0 donde Espe López y Estela Doiro tuvieron el protagonismo, volvía a tener la máxima renta del choque, ocho tantos, entrando a los diez minutos finales del encuentro (27-19), siendo capaces de ampliar la diferencia hasta los nueve goles al sonar la bocina de final de encuentro, renta que deberá defender este domingo a las 16:00 horas para conseguir el histórico billete a las semifinales de la EHF European Cup.

Ficha técnica

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 30 (17+13). Castellanos (p), Sole López (5), Espe López (5), Doiro (3), Gutiérrez (1), Medeiros (7), García (3) – siete inicial – Fernández (p), Arderius (3), Sánchez (-), Pérez (-), Rojas (2) y Bravo (1).

AC PAOK 21 (10+11). Kayumova (p), Chatziparasidou (5), Jovanovska (5), Gkatziou (3), Stojanovic (-), Sevdili (-), Samolada (1) – siete inicial – Tsiknaki (p), Mpatzarakoudi (1), Koukmisi (-), Mentesidou (-), Beleska (2), Panagiotidou (-), Nikolic (2), Karacharisi (-) y Katsouni (-).

ÁRBITROS: Ante Mikelic y Petar Paradina, de Croacia. Excluyeron por parte del equipo malagueño a Espe López (2), Pérez, Gutiérrez (3, Roja) y Arderius y por parte del conjunto griego a Stojanovic (2), Sevdili, Jovanovska, Beleska.

INCIDENCIAS: Encuentro de ida de los cuartos de final de la EHF European Cup 2020/2021, celebrado en el Pabellón Mitra 3 de Tesalónica.

PARCIALES CADA 5': 3-0, 7-2, 10-4, 11-5, 13-6, 17-10 -descanso-; 17-14, 19-16, 21-16, 24-19, 27-20, 30-21, final.