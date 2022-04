El Trops sigue en la lucha por el ascenso al ganar al Zarautz (32-25)

El Trops Málaga sigue vivo en la fase de ascenso a la Liga Asobal. El conjunto blanquiazul hizo los deberes y venció en su feudo al Zarautz por 32-25, en un partido que, sin brillar como en otras ocasiones, sacó adelante con ventaja y sin sobresaltos.

Con este resultado, los malacitanos confirman sus aspiraciones de luchar hasta el final por meterse entre los tres primeros puestos que, en el caso del primero y segundo, servirían para el ascenso directo a la élite, mientras que el tercero disputaría una eliminatoria con el antepenúltimo clasificado de la Asobal.

Pese al triunfo holgado de los blanquiazules, el encuentro no fue nada fácil. De hecho, el Trops se vio sorprendido, nada más comenzar, por el Zarautz, que, con un gran trabajo defensivo, imponía su ley durante los primeros minutos de juego. Y es que, aunque el electrónico lo inauguró el cuadro de Málaga, por medicación del extremo Zapico, enseguida los vascos, con mucha ambición, se hicieron con el partido. Así, desde el minuto tres, la ventaja ya era para el Zarautz, que imprimía velocidad y se aprovechaba de su efectividad en el contraataque. Al conjunto blanquiazul se le veía tranquilo sobre el 40x20. No tenía prisa y, aunque jugaba con el resultado en contra, lo cierto es que los visitantes no conseguían abrir una brecha importante. Durante todo este tiempo, la distancia máxima fue de dos goles en contra hasta que el Trops se fue metiendo en el encuentro y logró empatar (7-7) en el 12:32. A partir de aquí, se instaló la igualdad.

Los locales tuvieron la oportunidad de tomar ventaja hasta en tres ocasiones, pero el ataque no estaba siendo su mejor arma. Eso sí, tantas fueron las ocasiones desaprovechadas que, al final, llegó el gol del Trops que le ponía por delante (11-10) en el minuto 21:00.

Los costasoleños habían experimentado una notoria mejoría, pero estaban teniendo más problemas de lo esperado, ya que el Zarautz se encontraba muy bien plantado en la cancha y exprimía al máximo sus virtudes.

Con el resultado de 13-11 se alcanzó el minuto 25:24. Desde entonces, la ventaja fue para el Trops. Incluso, aumentó su renta hasta en dos ocasiones, pero cuando parecía que la primera parte acabaría con la victoria malagueña por 16-13, Manterola anotó el definitivo 16-14 sobre la bocina, dejando el choque muy abierto.

Tras el paso por vestuarios, la segunda parte arrancó tal y como acabó la primera. El Trops tenía controlado el partido, pero no se mostraba tan brillante como la semana pasada en la cancha del Novás. Aún así, los malagueños, con mucho oficio, se veían superiores a su rival y, de una renta de dos, se pasó a una cuatro (22-18) en el 10:58, si bien, unos instantes antes, los locales sufrieron la descalificación, más que discutida, de Portela. Sin embargo, esta importante baja no mermó el juego malagueño, que siguió como un martillo pilón hasta abrir ya una ventaja considerable (25-19) recién rebasado el ecuador del segundo acto.

Con este resultado, el Trops no temía por el partido, ya que lo había llevado a su terreno y, además, el Zarautz no gozaba de esa intensidad con la que salió al comienzo. Los centrales del conjunto blanquiazul, Consuegra y Ariño, movían bien el balón para dar tranquilidad a sus compañeros, mientras que los vascos intentaban reducir la distancia, pero sin éxito, no en vano, el portero Jorge Oliva sacó su mejor versión en la segunda parte y atajó, incluso, un lanzamiento desde los siete metros al final del choque, al que se llegó con el resultado de 32-25 y dos puntos de oro para los malagueños en una fase de ascenso, cuya clasificación, cada vez se ajusta más, por lo que queda todo por decidir.

FICHA TÉCNICA

Trops Málaga: Oliva (p.), Cabrera (2), Curro Muñoz, Portela, Zapico (4), Vidal (3), Castro (3) -siete inicial-, Leonel (4), Pablo Fernández (4), Kahr (1), Consuegra, Melgar (4), Ariño (2), Gavañach (p.), Armada y Soler (4).

Zarautz: Ostolaza (p.), Balenciaga (4), Manterola (3), Aguirrezabalaga (8), Vallejo (3), Atorrasagasti (1), Zulaika (2) -siete inicial-, Garmendia, Lerchundi, Fernández, Berazadi (p.), Beristain (1), Kalegain, Etxabe (1) y Pérez (2).

Parciales: 2-3, 5-6, 8-9, 9-10, 12-11, 16-14 (primera parte), 18-15, 20-18, 23-19, 26-20, 28-22, 32-25 (final).

Árbitros: Gabriel López Martos y Pedro Cubas Martínez, de la Federación Territorial de la Comunidad Valenciana. Del Trops, excluyeron Castro (2) y descalificaron a Portela, que también fue amonestado en el primer periodo. Del Zarautz, excluyeron Balenciaga, Lerchundi y Beristain, y amonestaron a Vallejo y Atorrasagasti.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de ascenso a la Liga Asobal disputado en el pabellón Fray Francisco Baños, del colegio Los Olivos de Málaga, ante 300 espectadores.