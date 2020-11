Un encuentro más en el Pabellón Fernando Argüelles sin el premio de la victoria. El BeSoccer CD UMA Antequera continúa dejando muy buenas sensaciones en la pista, evolucionando como bloque y poniendo en muchas dificultades a cualquier oponente. Solo le falta acometer un paso adelante para obtener un mejor resultado sin tener que marcharse de vacío. La visita del Levante UD FS, líder invicto de la competición, se antojaba complicada, pero la encaró muy bien la escuadra comandada por Moli. No se amedrentó ante la racha triunfal del cuadro granota, todo lo contrario, buscó su oportunidad de hacer daño y supo sufrir con el marcador en contra en otro intento de llegar al final con alguna de puntuar. Una muestra más de que las cosas se están haciendo de forma correcta y hay que seguir insistiendo hasta conseguir los tres puntos. El próximo duelo, en la cancha de O Parrulo Ferrol, será clave. Álex Fuentes abrió el marcador y Rafa Usín, por partida doble, y Pedro Torro dejaron el 1-3 antes del descanso. En la segunda parte, Pedro Toro marcó de penalti y Miguel y Cobarro cerraron el marcador (3-4).

El guión de partido no se correspondió al de anteriores citas. El plantel verde corrigió el error de encajar un tanto tempranero y fue creciendo a partir de una gran labor defensiva. Cobarro arrancó muy activo y se plantó en un par de ocasiones delante de Fede. El portero valenciano le cortó el paso hacia el gol. En el otro lado de la cancha, Conejo estuvo muy atento en los intentos de Roger, Rivillos y Pedro Toro. Al minuto 9, fue trepidante, se llegó con máxima igualdad. Álex Fuentes se encargó de romper el equilibrio en una espectacular cabalgada hacia la portería rival. Dejó a varios defensores atrás e incluso a uno de ellos le pasó el balón por debajo de las piernas. El 11 culminó la jugada con un ajustado y potente disparo. Una auténtica delicatessen que creó el ala madrileño para abrir el electrónico (1-0).

La reacción del Levante UD FS se produjo rápidamente. Rafa Usín empató el choque con un zurdazo que batió a Conejo (1-1). El 3 granota apareció un poco después a balón parado para culminar la remontada. Cobarro se lanzó al suelo en un intento de impedir un disparo a puerta de Pedro Toro y el balón golpeó en la mano del jugador local. La infracción se cometió en la frontal del área. La pizarra de Diego Ríos podía ponerse en juego, pero fue Rafa Usín el que sacó a relucir su talento y potencial en la finalización con un tremendo tiro directo (1-2). Encajar otro tanto generó una sucesión de ofensivas del cuadro antequerano. Ramón Vargas se estrelló con Fede. El portero despejó primero un zurdazo exterior y, luego, sacó una mano evitando que el balón terminara en el fondo de las mallas. En un saque de banda, Raúl Canto puso en juego la pelota, esta rozó en Rafa Usín y acabó tocando en el poste. La fortuna no acompañó en esta acción puntual.

Joaki creó peligro en el uno contra uno y solo el portero le privó de poder marcar. En un ataque optó por la finalización y, en otro, el pívot mallorquín buscó asistir a un compañero en el segundo palo. Rivillos se encargó de cortar uno de esos pases con dirección a Javi Amorós. Todo esto precedió al gol de Pedro Toro. El pívot andaluz del líder del campeonato aprovechó una recuperación cerca del área para batir a Conejo. Con 1-3 se llegó al descanso. A la vuelta de los vestuarios, los visitantes jugaron con su ventaja e incluso dispusieron de la opción de sentenciar el envite. Conejo se empeñó con sus paradas en no permitirlo. Los de Moli fueron creciendo y luchando por mejorar el resultado hasta que se topó con un penalti en contra de Álex Fuentes sobre Márquez.

Pedro Toro no perdonó la pena máxima con un potentísimo lanzamiento ante el que no puedo hacer nada Conejo. El portero eligió el lugar contrario al que decidió mandar el cuero el 24 granota (1-4). Otro mazazo que no mermó la competitividad de los guerreros universitarios. Si algo demuestran jornada tras jornada es la creencia en sus posibilidades y luchar sin descanso durante los 40 minutos. Miguel Conde reforzó la moral de sus compañeros en el minuto 30. El capitán anotó una diana impresionante de falta por medio de un derechazo teledirigido con fuerza y precisión a la escuadra (2-4). Un misil salió de su pierna derecha y se transformó en un aliciente mal para proseguir con la misión de incomodar a un rival que se veía ya con los tres puntos.

Moli, a falta de cuatro minutos, solicitó tiempo muerto para preparar el ataque de cinco con portero-jugador. Una variante del juego que había funcionado en los últimos dos compromisos y en este también tuvo su repercusión. Fede detuvo un remate de Ramón Vargas y otro de Raúl Canto. El que si halló acierto a un minuto del final fue Cobarro cruzando con acierto el esférico a solo un minuto del final (3-4). Diego Ríos tuvo que parar el choque, como anteriormente lo hizo el técnico malagueño. Hubo tiempo para un par de acciones más. Cobarro, autor de la tercera diana, disparó fuera y Nando mandó al corazón del área un envío sin hallar a ningún receptor. Los tres puntos se marcharon a tierras valencianas y el BeSoccer CD UMA Antequera perseguirá un mejor resultado la próxima semana visitando el próximo martes 17 de noviembre a O Parrulo Ferrol.

Ficha técnica

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Raúl Canto, Cobarro, Álex Fuentes y Joaki. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Nando, Miguel, Alvarito, David Velasco, Javi Amorós y Óscar.

Levante UD FS: Fede (P), Maxi Rescia, Rubi, Rafa Usín y Pedro Toro. También jugaron: Raúl Jiménez (P), Araça, Esteban, Márquez, Rivillos, Gallo, Roger, Jorge Santos y Cayetano.

Goles: 1-0 Álex Fuentes (9’), 1-1 Rafa Usín (9’), 1-2 Rafa Usín (10’), 1-3 Pedro Toro (17’), 1-4 Pedro Toro (26’), 2-4 Miguel (30’) y 3-4 Cobarro (39’).

Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Amonestaron a Cobarro, Raúl Canto y Alvarito por los locales y a Márquez y Pedro Toro por los visitantes.

Incidencias: Pabellón Fernando Argüelles.