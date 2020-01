Mala jornada en el Grupo 9 de Tercera División para los cinco representantes malagueños, en un domingo donde no hubo ningún derbi. El balance es de una victoria, de un empate y de tres derrotas, por lo que queda un sabor bastante amargo. Sólo el Antequera pudo sumar los tres puntos para dar un pequeño paso hacia arriba.

El Palo-Maracena (2-2)

El Palo consiguió rescatar un punto en el Nuevo San Ignacio después de que el Maracena se pusiera por delante en el marcador con un doblete de Pepe Capitán. Paso atrás para los de Funes.

Vélez-Torredonjimeno (0-3)

Golpe duro para el Vélez, que a los 10 minutos ya perdía por 0-2. No hubo opciones reales de victoria y el equipo malagueño no consigue abrir más brecha con la zona de descenso después de perder en su campo.

Malagueño-Poli Almería (0-1)

No levanta cabeza el Malagueño, que suma dos derrotas consecutivas desde que Pellicer no está al mando. El Poli Almería ganó con un tanto de Marcos y no permite al filial del Málaga enderezar el rumbo.

Torreperogil-Antequera (0-2)

El Antequera fue el gran triunfador. Los goles de Corbacho y Joaquín ayudan a seguir dando pasos hacia arriba a los de Aybar, que consiguieron un triunfo importante.

Alhaurín de la Torre-Linares (2-3)

El Alhaurín de la Torre no sale del puesto de colista del grupo tras caer en casa frente al Linares. Insuficientes los tantos de Pirulo y de Montero, que no sirvieron para evitar la derrota.