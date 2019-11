Un reto mayúsculo para el UMA Antequera (17:00)

Reto a reto. Así avanza con decisión el BeSoccer UMA Antequera en la categoría de plata del fútbol sala nacional. Diez partidos completados con una racha de seis victorias y cuatro empates que le han colocado en el segundo puesto de la clasificación con un total de 22 puntos. Superarse cada semana es el desafío a cumplir por un grupo de jugadores mentalizados en no fallar ante sus aficionados y alargar un poco más la imbatibilidad en el campeonato. Este sábado, a las 17:00 horas, el Pabellón Fernando Argüelles alberga uno de los partidos más importantes hasta el momento. El cuadro de Manuel Luiggi Carrasco Moli recibe al tercer clasificado, Irefrank Elche CF, con el principal objetivo de hacerse con los tres puntos para alejar un poco a un rival directo respaldado por el alto nivel que está exhibiendo.

Elche refleja la evolución continua que cada año se produce en Segunda. La campaña anterior peleó por la salvación y ahora ha conseguido auparse a las primeras posiciones de la tabla. La llegada al banquillo de Juan Carlos Guillamón junto a varios refuerzos de entidad ha catapultado el nivel de una plantilla compuesta por jugadores muy experimentados. La semana pasada derrotó al Rivas Futsal por un ajustado 4-3 para conseguir el tercer triunfo consecutivo.

La clasificación dicta la igualdad entre los dos participantes en el choque que retransmite en directo por streaming la LNFS correspondiente a la undécima fecha del calendario. “Elche está ahí por méritos propios. La temporada pasada optaba por no descender y este curso, con prácticamente la misma plantilla, está luchando por todo. En esto tiene mucha culpa el entrenador. Hay que tener precaución con este partido porque el rival cuenta con jugadores como Elián, Kiwi, o Juanito que han jugado en Primera”, dijo Moli en la previa.

El historial de emparejamientos entre ambos clubes incluye multitud de encuentros tanto en Primera como en Segunda y alguna derrota de un recuerdo no muy grato para la entidad con sede competitiva en la Ciudad de Los Dólmenes. Lo que está asegurado es una trepidante pugna por los tres puntos en juego. “Todavía me acuerdo la derrota que tuvimos en casa con Elche en nuestro primer ascenso a Primera y nos endosó un 3-8. Nos ganó de forma abultada y es porque tiene gente de mucha calidad y no perdona. Si fallamos, la pagamos. Estamos trabajando para dar el máximo. Un partido en el que los pequeños detalles van a marcar diferencias y va a ser atractivo para el espectador al haber mucho nivel en la cancha”, recalcó el técnico.