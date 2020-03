El Rincón continúa con su proyecto: renovada Isa Medeiros

El Rincón Fertilidad Málaga, pese a la incertidumbre existente en la actual etapa que le está tocando vivir con el parón provocado por el estado de alarma, no deja de trabajar de cara a la próxima temporada y, tras anunciar las renovaciones de Sole López, Estela Doiro y Rocío Campigli, ha logrado alcanzar un acuerdo con la extremo Isabel Medeiros para que la jugadora brasileña continúe una temporada más en las filas del equipo malagueño.

Isa Medeiros cumplirá así su tercera temporada en el Rincón Fertilidad Málaga después de haber mostrado una clara progresión en su rendimiento. Tras una buena primera campaña, en la que mostró sus posibilidades desde el extremo derecho, la brasileña ha mostrado una mayor madurez en su juego en el actual curso, donde se ha mostrado como uno de los principales baluartes ofensivos del cuadro dirigido por Suso Gallardo, tanto en el ataque estático como en sus rápidas subidas al contraataque. Para la extremo derecho, continuar en el equipo malagueño es una gran noticia.

"Estoy muy contenta y feliz con mi decisión. Estoy muy segura de que el próximo año vamos a ser un equipo fuerte, para coger plaza de Europa y estar en los primeros puestos de la liga", declara Medeiros. La brasileña ha sopesado sus opciones pero finalmente la línea y la ambición del Rincón Fertilidad Málaga han sido una causa de mucho peso para tomar la decisión de quedarse: "He hablado mucho con Suso y el proyecto que me ha presentado es muy bueno, con posibilidad de fichajes que me dejan muy contenta. Tendremos que trabajar mucho, a ver si logramos meternos en Europa y podemos luchar por la liga".

Para el entrenador malagueño, seguir contando con Isa Medeiros le da muchas garantías. "La renovación de Isa es asegurarnos una temporada más a una de las mejores extremo derecho de la Liga Guerreras Iberdrola, con una proyección y una calidad técnica individual al alcance de pocas. Es una jugadora que ya ha entrado en alguna convocatoria de la selección absoluta brasileña ganando un Panamericano y que seguro que, más pronto que tarde, se hará un hueco fijoW, declara Suso Gallardo.

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga tiene plena confianza en el rendimiento que puede obtener de la extremo brasileña: "Es una jugadora que, pese a su juventud, es una grandísima profesional y muestra una gran madurez dentro del grupo, y en esta segunda temporada en el club se ha terminado de adaptar al juego del equipo, siendo una pieza fundamental del mismo, por lo que poder contar con una jugadora de sus características es una alegría para todos y, como siempre digo, habla muy bien del club y de la seriedad del proyecto deportivo".