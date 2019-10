Un rival de máxima exigencia para el UMA Antequera (17:00)

Segundo partido en el Pabellón Fernando Argüelles con la opción de hacer bueno un empate a domicilio con tres puntos de nivel en un duelo exigente con ElPozo Ciudad de Murcia este sábado 5 de octubre (17:00 horas). Mantener una racha de imbatibilidad en el arranque del campeonato liguero pasa por volver a exhibir un alto rendimiento tal y como sucedió ante el Manzanares FS Quesos El Hidalgo. El conjunto murciano siempre ha sido un obstáculo arduo de superar en Segunda División de la LNFS. En la temporada 2017/2018 del ascenso de los antequeranos a la élite nacional contaron por derrotas tanto el compromiso a domicilio como de local por marcadores de 2-0 y 3-6 respectivamente. Se reedita de nuevo una pugna vibrante entre dos contendientes con la valentía de ir a ganar en todo momento.

El BeSoccer UMA Antequera, con cinco puntos de nueve posibles, aspira a proseguir con un paso firme en la competición sin encontrarse con la derrota. El primer traspié aún no se ha producido y este no debe llegar en casa. Los de Manuel Luiggi Carrasco Moli se han propuesto hacer de su pista todo un fortín, por lo que tienen una gran oportunidad para demostrar su fiabilidad ante el filial charcutero dirigido por Josan González. Una escuadra en línea ascendente tras poner fin a dos derrotas consecutivas en la tercera jornada con una goleada en Murcia al Rivas Futsal. Cayó primero con el Barça B (2-3) y después en Mengíbar (3-2). A pesar de la juventud de la plantilla del oponente en la cuarta cita, hay una mezcla interesante de jugadores con experiencia en anteriores cursos como Cámara, José Mario, Leandro o Shimizu junto a miembros del juvenil campeón de España y los recientes campeones de Europa sub 19 con la selección nacional. Caso de Nacho Torres, Ricardo Mayor, Cristian Povea y Antonio Navarro.

Otro resultado parejo no contentó a los universitarios. Se marcharon de Móstoles con la sensación de haber dejado escapar un buen triunfo a domicilio a pesar de la excelente reacción de su contrincante en la recta final del choque. Con una semana de entrenamientos por delante, ha habido tiempo para corregir errores y trabajar la unión del grupo. Todos los jugadores están disponibles para entrar entre los 12 de la convocatoria, una vez que Íñigo se ha recuperado de un proceso febril que le impidió a última hora participar en tierras madrileñas. “Al final te vienes con 2-2 y el mal sabor de boca de ir ganando 0-2, pero el resultado fue justo y nos tenemos que conformar con el punto. Ellos hicieron méritos, sobre todo, en la segunda parte, para ganar”, apuntó Moli.

El experimentado entrenador remarcó la importancia de no bajar el pistón en las contiendas con los siempre peligrosos filiales de la categoría de plata. A pesar de no poder ascender, acumulas registros formidables para estar arriba. “Son equipos verdugos de la competición. ElPozo Ciudad de Murcia lleva muchos años estando entre los primeros puestos, en algunos ha quedado campeón y siempre ocupan uno de las posiciones”, concluyó el técnico universitario.