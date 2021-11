El Costa del Sol Málaga ya está en el Last 16 de la EHF European Cup después de superar al H. V. Quintus (70-60 en el cómputo global) en una eliminatoria a doble partido en la tercera ronda. La próxima semana conocerá a su próximo rival en la competición europea en la que defiende título. Dos partidos muy diferentes jugaron las panteras, que dejaron resuelto su clasificación para la siguiente ronda en el duelo del sábado en el Fernando Argüelles de Antequera. Con una atmósfera espectacular, el equipo malagueño voló e hizo que el segundo encuentro fuera un mero trámite. En ese contexto pudieron debutar en el torneo continental tres jugadoras del Antequera Costa del Sol, Desi Segado, Daniela Jerónimo y Andrea Molina (se estrenó con el primer equipo).

"Fue un partido muy duro, ellas no iban a regalar nada pese a la diferencia. Sabemos que era un equipo que corría mucho. El sábado no fue tan fácil como se vio en el marcador en la primera parte y es de valorar el trabajo defensivo en la segunda y la intensidad de este domingo para no correr peligro", aseguraba Suso Gallardo tras certificar la clasificación pese a la derrota: "Las sensaciones son muy buenas, la verdad es que el equipo ha competido. Debutaron tres jugadoras en Europa de nuestro filial, el Antequera Costa del Sol, una de ellas además juega por primera vez con el División de Honor. Son todo buenas noticias más allá de que el resultado fuera negativo, aunque pasamos de eliminatoria. Es para sacar muchas cosas positivas y para valorar de cara al futuro".

Hay que poner el foco en la ida, donde el Costa del Sol Málaga tuvo un tramo tras el descanso donde dio una exhibición. "Fue un partido que empezamos un poco relajadas sabiendo que teníamos una renta grande de goles del sábado, donde se rompió la eliminatoria. Quizá no estuvimos del todo acertadas de cara a portería y lo más importante es que en defensa no fuimos del todo consistentes", explicaba Estela Doiro, que ya mira hacia adelante: "Perdimos el partido y no estuvimos del todo cómodas, pero el sábado hicimos una gran segunda parte. Se pudo ver un juego muy bonito, una defensa muy agresiva y en ataque con mucha fluidez. Ese tiene que ser el camino que tenemos que seguir de cara a la semana que viene contra el Granollers en liga".

Antes del parón por el Mundial en España en diciembre, las panteras tienen que disputar la jornada 10 de la Liga Guerreras Iberdrola. Será el próximo sábado 20 en Frigiliana y se medirá al KH-7 BM Granollers, que marcha séptimo y que quiere acercarse al grupo de cabeza. "Viene Granollers, que además recupera a jugadoras importantes. Es un equipo de nuestra liga, de arriba. Sería genial irnos con esos dos puntos y dentro de esos cuatro primeros para pegar el corte del quinto hacia abajo", terminaba Suso Gallardo.